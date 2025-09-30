 Skoči na glavni sadržaj

Food Technology and Biotechnology , Vol. 63 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2025.

Sadržaj

Rapid Determination of Fish Species of Raw and Heat-Treated Fish Meat Using Proteomic Species-Specific Markers (str. 287-297)

engleski pdf 654kb
Brza identifikacija vrsta ribe u sirovom i toplinski obrađenom ribljem mesu pomoću proteinskih biljega specifičnih za vrstu (str. 287-297)

Alena Meledina, David Straka, Filip Soucek, Tatiana Anatolievna Smirnova, Stepanka Kuckova
Izvorni znanstveni članak

COX-2 Inhibition by Bioactive Peptides from Peanut Worm (Siphonosoma australe) Collagen Through in vitro Digestion Simulation (str. 298-309)

n/a Suwarjoyowirayatno, Chusnul Hidayat, Tutik Dwi Wahyuningsih, Retno Indrati
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2280kb
Screening of Moderately Halophilic Bacteria Producing Ectoine Resulting in the Selection of Virgibacillus salarius BHTA19 (str. 310-319)

engleski pdf 692kb
Odabir soja Virgibacillus salarius BHTA19 kao rezultat probira umjereno halofilnih bakterija koje proizvode ektoin (str. 310-319)

Martyna Leszczewicz, Natalia Broncel, Oliwia Frączak, Tomasz Kapela, Krzysztof Makowski
Izvorni znanstveni članak

Antioxidant Capacity, Total Phenolic Content and Phytochemical Profile of Canned Dandelion (Taraxacum officinale L.) Flowers (str. 320-331)

engleski pdf 848kb
Antioksidacijski kapacitet, ukupni udjel fenolnih spojeva i fitokemijski profil konzerviranih cvjetova maslačka (Taraxacum officinale L.) (str. 320-331)

Ayca Gülhan, Mehmet Fuat Gülhan, Oğuz Çakır, Cihan Düşgün, Mustafa Abdullah Yılmaz
Izvorni znanstveni članak

Sustainability and Influencing Factors in Bacterial Cellulose Production: A Review of the Impact of Microorganisms, Culture Media and Cultivation Methods (str. 332-350)

engleski pdf 1825kb
Održivost i čimbenici koji utječu na proizvodnju bakterijske celuloze: pregled utjecaja mikroorganizama, hranjivih podloga i metoda uzgoja (str. 332-350)

Rebeca Priscila Flora Catarino, Vinicius Avanzi Barbosa Mascareli, Viviane Lopes Leite da Costa, Ana Clara Longhi Pavanello, Wilma Aparecida Spinosa
Pregledni rad

Vrednovanje strategija biološkog označavanja prije i nakon imobilizacije za aktivaciju lipaza: studija slučaja LipC12 (str. 351-361)

Evaluating Pre-Immobilization and Post-Immobilization Bioimprinting Strategies for the Activation of Lipases: A Case Study of LipC12 (str. 351-361)

Leonardo Pellizzari Wielewski, Maria Lujan Ferreira, Robson Carlos Alnoch, David Alexander Mitchell, Nadia Krieger
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1509kb
Impact of Fruit Zone Leaf Removal on Anthocyanin Stability in Wine During Bottle Ageing (str. 362-373)

engleski pdf 567kb
Utjecaj defolijacije na stabilnost antocijana u vinima tijekom starenja (str. 362-373)

Marina Pavlović, Zoran Zorić, Šime Marcelić, Maja Repajić, Iva Šikuten, Darko Preiner
Izvorni znanstveni članak

Gluten Contamination of Rice: Analytical Testing vs. Consumer Perception – Is Rice Really Gluten Free? (str. 374-381)

engleski pdf 729kb
Kontaminacija riže glutenom: usporedba laboratorijske analize i percepcije potrošača - je li riža uistinu bezglutenska? (str. 374-381)

Martina Bituh, Mihaela Gulin, Ksenija Marković, Ines Panjkota Krbavčić, Nada Vahčić
Izvorni znanstveni članak

Voltammetric Detection of Chlorophenols in Brewing Water and Beer Using Different Carbonaceous Composite Electrodes (str. 382-389)

engleski pdf 1686kb
Voltametrijsko određivanje klorfenola u tehnološkoj vodi za pivarstvo i pivu pomoću različitih kompozitnih elektroda (str. 382-389)

Sali Muriqi, Libor Červenka, Milan Sýs
Izvorni znanstveni članak

Opuntia ficus-indica as an Alternative Source of Mucilage in Low-Fat Ice Cream (str. 390-398)

engleski pdf 369kb
Opuntia ficus-indica kao alternativni izvor sluzi za proizvodnju sladoleda s malim udjelom masti (str. 390-398)

Eduarda França Ferreira Souza, Amanda Kelly Cristiano Mafra, Raquel Guidetti Vendruscolo, Marcio Schmiele, Larissa de Oliveira Ferreira-Rocha
Izvorni znanstveni članak

Kokultivacija jogurtnih kultura s probioticima povećava udjel melatonina i poboljšava antioksidacijsku aktivnost jogurta od soje (str. 399-409)

Co-Cultivation of Yoghurt Bacteria with Probiotics Increased Melatonin Content and Enhanced the Antioxidant Activity of Soy Milk Yoghurt (str. 399-409)

Treechada Utaida, Anuchita Moongngarm, Pariyaporn Itsaranuwat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1024kb
Effect of Propolis on the Quality Characteristics and Shelf Life of Raw Beef Meatballs during Refrigerated Storage (str. 410-420)

engleski pdf 394kb
Učinak propolisa na kakvoću i rok trajanja sirovih goveđih okruglica tijekom skladištenja u hladnjaku (str. 410-420)

Aslihan Cevik Ozkir, Ahmet Sukru Demirci, Harun Uran, Recep Gunes, Berkay Kopuk, Bayram Cetin
Izvorni znanstveni članak

