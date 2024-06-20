Acta Dermatovenerologica Croatica , Vol. 32 No. 3, 2024.
- Datum izdavanja: 20.06.2024.
- Objavljen na Hrčku: 01.09.2025.
Nooshin Bagherani, Abolfazl Jokar, Golshan Mirmomeni, Bruce R Smoller, Alireza Ghanadan, Reza Shojaei, Alireza Firooz, Roxana Sahebnasagh, Gholamreza Tavoosidana
Izvorni znanstveni članak
Anargyros Kouris, Eftychia Platsidaki, Vasiliki Efstathiou, Vasiliki Markantoni, Revekka Tsatovidou, George Kontochristopoulos, Alexandros Stratigos, Stamatios Gregoriou
Izvorni znanstveni članak
Burcu Acikgoz, Ozlem Ozbagcivan, Sebnem Aktan, Serpil Tanriverdi Akhisaroglu, Harun Muayad Said
Izvorni znanstveni članak
Darko Breitenfeld, Mirna Šitum, Ruth Švarc, Marija Živković
Recenzija, prikaz
Krzysztof Kanabaj, Barbara Bulińska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Recenzija, prikaz
Iva Hižar Gašpar, Arnes Rešić, Nives Pustišek, Ljubica Odak
Studija slučaja
Senay Agirgol, Kamer Faruk Coşkun, Ceyda Caytemel, Nazli Caf, Zafer Turkoglu, Betül Aytekin
Studija slučaja
Constantin A. Dasanu
Pismo uredniku
Ece Gokyayla, Sema Koç Yıldırım
Pismo uredniku
