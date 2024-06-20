 Skoči na glavni sadržaj

Acta Dermatovenerologica Croatica , Vol. 32 No. 3, 2024.

  • Datum izdavanja: 20.06.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 01.09.2025.

Contents (str. 122-123)


Clinical and Sonographic Assessment of Carboxytherapy Efficacy in Treatment of Skin Aging: A 2-split Randomized Clinical Trial (str. 123-134)

Nooshin Bagherani, Abolfazl Jokar, Golshan Mirmomeni, Bruce R Smoller, Alireza Ghanadan, Reza Shojaei, Alireza Firooz, Roxana Sahebnasagh, Gholamreza Tavoosidana
Izvorni znanstveni članak

Self-esteem and Quality of Life in Men Undergoing Chemical Peeling (str. 135-138)

Anargyros Kouris, Eftychia Platsidaki, Vasiliki Efstathiou, Vasiliki Markantoni, Revekka Tsatovidou, George Kontochristopoulos, Alexandros Stratigos, Stamatios Gregoriou
Izvorni znanstveni članak

Peripheral Whole Blood FOXP3 TSDR Methylation and Plasma IL-10, IL-17, IL-35, and IL-36 Levels in Psoriasis (str. 139-147)

Burcu Acikgoz, Ozlem Ozbagcivan, Sebnem Aktan, Serpil Tanriverdi Akhisaroglu, Harun Muayad Said
Izvorni znanstveni članak

Rachmaninov’s Melanoma and Other Skin Changes in Composers (str. 148-153)

Darko Breitenfeld, Mirna Šitum, Ruth Švarc, Marija Živković
Recenzija, prikaz

A Modern Look at Schnitzler Syndrome – A Literature Review (str. 154-158)

Krzysztof Kanabaj, Barbara Bulińska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Recenzija, prikaz

Autosomal Recessive Congenital Ichthyosis Due to Heterozygote Variants in the ALOX12B gene Present- ing as Mild Nonbullous Congenital Ichthyosiform Erythroderma (str. 159-162)

Iva Hižar Gašpar, Arnes Rešić, Nives Pustišek, Ljubica Odak
Studija slučaja

A Case of Persistent Erythema Multiforme Treated with Dapsone (str. 163-167)

Senay Agirgol, Kamer Faruk Coşkun, Ceyda Caytemel, Nazli Caf, Zafer Turkoglu, Betül Aytekin
Studija slučaja

Severe Relapsing Hailey-Hailey Disease Displaying a Durable Complete Response to Hydroxyurea (str. 168-169)

Constantin A. Dasanu
Pismo uredniku

A Case of Rowell Syndrome: Excellent Response to Oral Cyclosporine (str. 170-171)

Ece Gokyayla, Sema Koç Yıldırım
Pismo uredniku

