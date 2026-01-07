Acta Adriatica , Vol. 66 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 07.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 09.01.2026.
Sadržaj
Claudio Battelli, Peter Glasnović
Izvorni znanstveni članak
Tina Belaj, Marinela Cukrov Car, Grgur Pleslić, Marko Radulović, Kim Korpes, Magdalena Kolenc, Andrea Gudan Kurilj, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras
Izvorni znanstveni članak
Branka Pestorić, Maja Mucko, Antonija Matek, Davor Lučić, Zrinka Ljubešić
Izvorni znanstveni članak
Rino Stanić, Hana Uvanović, Daria Ezgeta-Balić, Niko Bujas, Tanja Šegvić-Bubić, Igor Talijančić, Danijela Bogner, Ivica Janeković, Melita Peharda
Izvorni znanstveni članak
Zdravko Ikica, Branka Pestorić, Ilija Ćetković, Ana Pešić, Aleksandar Joksimović
Kratko priopćenje
Nicolas Ziani, Tom Soranzo, Patrick L. Jambura, Terry Carbon, Nora Prunier, Janis Broutin-Renaud, Rémi Bru, Alessandro De Maddalena, Hakan Kabasakal
Kratko priopćenje
