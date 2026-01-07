 Skoči na glavni sadržaj

Acta Adriatica , Vol. 66 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 07.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.01.2026.

Growth, morphology and reproductive phenology of Gelidium adriaticum (Gelidiales, Rhodophyta) from the Slovenian coast (Gulf of Trieste, northern Adriatic) (str. 107-118)

Rast, morfologija i reproduktivna fenologija vrste Gelidium adriaticum (Gelidiales, Rhodophyta) na području slovenske obale (Tršćanski zaljev, sjeverni Jadran)

Claudio Battelli, Peter Glasnović
Izvorni znanstveni članak

Larynx strangulation in a resident bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Northern Adriatic Sea, Croatia (str. 119-128)

Strangulacija grkljana kod rezidentne jedinke dobrog dupina (Tursiops truncatus) na području sjevernog Jadrana

Tina Belaj, Marinela Cukrov Car, Grgur Pleslić, Marko Radulović, Kim Korpes, Magdalena Kolenc, Andrea Gudan Kurilj, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras
Izvorni znanstveni članak

Structure of the zooplankton community and trophic interactions in a pelagic system influenced by internal island-trapped waves (str. 129-142)

Struktura zooplaktonske zajednice i trofičke interakcije u pelagijskom sustavu pod utjecajem unutarnjih valova vezanih uz otok

Branka Pestorić, Maja Mucko, Antonija Matek, Davor Lučić, Zrinka Ljubešić
Izvorni znanstveni članak

Age and growth of Pecten jacobaeus in the eastern Adriatic Sea – why location matters? (str. 143-154)

Starost i rast vrste Pecten jacobaeus u istočnom dijelu Jadranskog mora – zašto je važna lokacija?

Rino Stanić, Hana Uvanović, Daria Ezgeta-Balić, Niko Bujas, Tanja Šegvić-Bubić, Igor Talijančić, Danijela Bogner, Ivica Janeković, Melita Peharda
Izvorni znanstveni članak

The first record of smallscale codlet, Bregmaceros nectabanus Whitley, 1941 (Teleostei: Bregmacerotidae) in Montenegrin waters and a review of previous Mediterranean records (str. 155-164)

Prvi zabilježeni nalaz sitnoljuskavog bakalarčića, Bregmaceros nectabanus Whitley, 1940 (Teleostei: Bregmacerotidae), u crnogorskim vodama i pregled ranijih nalaza u Sredozemnom moru

Zdravko Ikica, Branka Pestorić, Ilija Ćetković, Ana Pešić, Aleksandar Joksimović
Kratko priopćenje

Record-sized female smooth-hound (Mustelus sp.) captured in Corsican waters and preliminary observations on feeding on the invasive blue crab Callinectes sapidus (str. 165-170)

Ulov rekordno velike ženke morskog psa mekuša (Mustelus sp.) u vodama Korzike i preliminarna opažanja o ishrani invazivnim plavim rakom Callinectes sapidus

Nicolas Ziani, Tom Soranzo, Patrick L. Jambura, Terry Carbon, Nora Prunier, Janis Broutin-Renaud, Rémi Bru, Alessandro De Maddalena, Hakan Kabasakal
Kratko priopćenje

The elusive Mediterranean gobies (Actinopteri: Gobiidae and Oxudercidae), their geographic pattern and the discussion on the rareness of Mediterranean fishes (str. 171-194)

Neprimjetni sredozemni glavoči (Actinopteri: Gobiidae i Oxudercidae), njihov geografski raspored i rasprava o rijetkosti mediteranskih riba

Marcelo Kovačić
Pregledni rad

