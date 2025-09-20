Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno nasljeđe , No. 11, 2025.
- Datum izdavanja: 01.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 20.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Petar Vrankić
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Ćosić
Izvorni znanstveni članak
Michael Ursinus
Izvorni znanstveni članak
Miroslav Malinović
Pregledni rad
Marinko Vuković, Matijas Baković
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Brković
Izvorni znanstveni članak
Krešimir Regan
Izvorni znanstveni članak
Goran Mijočević, Ana Zadro, Marina Beus
Izvorni znanstveni članak
Anto Ivić
Prethodno priopćenje
Rudolf Barišić
Pregledni rad
Ana Zadro
Recenzija, prikaz
Zvonimir Herceg
Recenzija, prikaz
Zvonimir Herceg
Recenzija, prikaz
Ivan Prskalo
Recenzija, prikaz
Anto Ivić
Recenzija, prikaz
Irina Budimir
Recenzija, prikaz
Dijana Korać
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Posjeta: 0 *