Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno nasljeđe , No. 11, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 20.09.2025.

Family, Political and Spiritual Profile of Queen Katarina Kosača-Kotromanić in the Historical Context of Her Time (str. 9-70)

engleski pdf 502kb
Obiteljski, politički i duhovni profil kraljice Katarine Kosača-Kotromanić u tadašnjem povijesnom kontekstu (str. 10-10)

Petar Vrankić
Izvorni znanstveni članak

Simbolički aspekti nasljeđa bosanske kraljice Katarine u 16. stoljeću (str. 71-104)

hrvatski pdf 649kb
Bosnian Queen Katarina – Symbolic Aspects of her Legacy in 16th Century (str. 72-72)

Stjepan Ćosić
Izvorni znanstveni članak

The Kotromanić Kingdom of Bosnia in an Ottoman Retrospect (str. 105-114)

engleski pdf 214kb
Bosansko Kraljevstvo Kotromanića u osmanskoj retrospektivi (str. 106-106)

Michael Ursinus
Izvorni znanstveni članak

Između vjere i sudbine: arhitektura bosanskih franjevaca i osmansko razaranje (str. 115-151)

hrvatski pdf 693kb
Between Faith and Fate: Bosnian Franciscan Architecture and the Ottoman Onslaught (str. 116-117)

Miroslav Malinović
Pregledni rad

Migracije katolika iz Bosne u Slavoniju – usporedba nekih odabranih arhivskih izvora (str. 153-186)

hrvatski pdf 245kb
Migrations of Catholics from Bosnia to Slavonia – a comparison of some selected archival sources (str. 154-154)

Marinko Vuković, Matijas Baković
Izvorni znanstveni članak

Stara crkva u Varešu: svjedok stoljećā (str. 187-212)

hrvatski pdf 394kb
The old church in Vareš: witness of the century (str. 188-188)

Tomislav Brković
Izvorni znanstveni članak

Kada je propalo Bosansko Kraljevstvo? Povijest Bosne od uspostave Korvinova protuosmanskoga sustava do smrti kraljice Katarine (1463.-1478.) (str. 213-241)

hrvatski pdf 248kb
When did the Bosnian Kingdom fall? The history of Bosnia from the establishment of Corvinus' anti-Ottoman system to the death of the Queen Katarina (1463-1478) (str. 214-215)

Krešimir Regan
Izvorni znanstveni članak

Kraljica Katarina Kosača Kotromanić u kolektivnom sjećanju i jačanju nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini (str. 243-271)

hrvatski pdf 254kb
Queen Catherine Kosača Kotromanić in Collective Memory and Strengthening of National Identities in Bosnia and Herzegovina (str. 244-244)

Goran Mijočević, Ana Zadro, Marina Beus
Izvorni znanstveni članak

Return to the Otars (Altars) (str. 273-311)

engleski pdf 678kb
Povratak otarima (str. 274-274)

Anto Ivić
Prethodno priopćenje

Izazovi ilirizma – franjevci Bosne Srebrene i identiteti u prvoj polovici 19. stoljeća (str. 313-353)

hrvatski pdf 316kb
Challenges of Illyrism – Franciscans of Bosna Srebrena and Identities in the First Half of the 19th Century (str. 314-316)

Rudolf Barišić
Pregledni rad

Mary Beard, Car Rima. Vladanje drevnim Rimskim Carstvom, s engleskog preveli Ivan i Katarina Ott, Školska knjiga, Zagreb, 2024., 443 str. (str. 357-360)

Ana Zadro
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 59kb
John Connelly, Od naroda do nacije: Povijest istočne Europe, Fraktura, Zaprešić, 2022., 1200 str. (str. 361-372)

Zvonimir Herceg
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 100kb
Hrvoje Mandić, Rat nakon rata 1945.-1951. Kazneni progoni jataka protukomunističke gerile u Hercegovini, Despot infinitus, Zagreb, 2025., 373 str. (str. 373-376)

Zvonimir Herceg
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 59kb
Jozo Džambo, Jajačke i druge zabilješke, Franjevački samostan sv. Luke, Jajce, 2024., 333 str. (str. 377-379)

Ivan Prskalo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 49kb
Ante Škegro, Matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih župe Rasno kod Širokog Brijega u zapadnoj Hercegovini od 1872. do 1907. godine / The registries of births, marriages and deaths of the Catholic Parish of Rasno near Široki Brijeg in western Herzegovina from 1872 to 1907 year, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2024., 451 str. (str. 380-381)

Anto Ivić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 43kb
Damir Mišetić, Frazemi biblijskoga podrijetla u talijanskome i hrvatskome jeziku, Synopis, Zagreb – Sarajevo, 2025., 200 str. (str. 382-384)

Irina Budimir
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 51kb
Rudolf Kraljević (1933.-2024.) (str. 387-390)

Dijana Korać
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 67kb

