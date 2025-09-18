 Skoči na glavni sadržaj

Drvna industrija , Vol. 76 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.09.2025.

Sadržaj

The Effect of Hot-Cold Shock Test on Changes in Gloss and Roughness in Epoxy Resin Coated Wood Material (str. 231-237)

Abdi Atilgan, Sait Dündar Sofuoğlu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 594kb
Effect of Heat Treatment and Densification Temperature on Roughness, Hardness and Spring-back in Cylindrical Wood Densification (str. 239-253)

Zafer Kaya, Huseyin Yesil, Sait Dündar Sofuoğlu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1494kb
Improving Physical and Surface Characteristics of Oriental beech Using PEG-400, Vaseline, and Epoxy Coatings (str. 255-262)

Emir Özdemi̇r, Mustafa Kucuktuvek, Caglar Altay, Mehmet Acar, Hilmi Toker, Ergun Baysal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 551kb
Effect of Catalysts and Density of Bamboo Wool Cement Board on Physical and Mechanical Properties (str. 263-273)

Rudi Dungani, Tati Karliati, Alpian Alpian, Wahyu Supriyati, Sulistyono Sulistyono
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1636kb
The EU-27 Import of Selected Wood Fuels and Current Changes in Supplying (str. 275-286)

Slavica Petrovic, Dragan Borota
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 751kb
The Effect of Different Relative Humidity Conditions on Mechanical Properties of Historical Fir Wood Under the Influence of Natural Aging (str. 287-298)

Minel Ahu Kara Alasalvar, Murat Ozturk, Ercan Aksoy, Ozlem Sagiroglu Demirci, Bedri Serdar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1286kb
Analysis of Heat-Treated Taurus Cedar (Cedrus libani) Wood Surface Properties with Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy and Contact Angle Measurement (str. 299-315)

Muhammed Zakir Tufan, Birol Üner
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1108kb
Improving Surface Properties of Wood Material Against Weathering by Using New Bio-based Epoxy Nanocomposites (str. 317-330)

Ilknur Babahan Bircan, Caglar Altay, Ergun Baysal, Birsen Kırım, Safiye Emirdağ, Hilmi Toker, Edanur Kocaman, Muazzez Çelik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1176kb
Material Recycling of Particleboard and Fibreboard – a Literature Review (str. 331-342)

Alexander Pfriem, Ole Bäthmann
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 535kb
Synthetic Adhesives in Production of Engineered Wood Products: A Review (str. 343-356)

Miglena Valyova, Daniel Koynov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 887kb

