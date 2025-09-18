Drvna industrija , Vol. 76 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 18.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 19.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Abdi Atilgan, Sait Dündar Sofuoğlu
Izvorni znanstveni članak
Zafer Kaya, Huseyin Yesil, Sait Dündar Sofuoğlu
Izvorni znanstveni članak
Emir Özdemi̇r, Mustafa Kucuktuvek, Caglar Altay, Mehmet Acar, Hilmi Toker, Ergun Baysal
Izvorni znanstveni članak
Rudi Dungani, Tati Karliati, Alpian Alpian, Wahyu Supriyati, Sulistyono Sulistyono
Izvorni znanstveni članak
Slavica Petrovic, Dragan Borota
Izvorni znanstveni članak
Minel Ahu Kara Alasalvar, Murat Ozturk, Ercan Aksoy, Ozlem Sagiroglu Demirci, Bedri Serdar
Izvorni znanstveni članak
Muhammed Zakir Tufan, Birol Üner
Izvorni znanstveni članak
Ilknur Babahan Bircan, Caglar Altay, Ergun Baysal, Birsen Kırım, Safiye Emirdağ, Hilmi Toker, Edanur Kocaman, Muazzez Çelik
Izvorni znanstveni članak
Alexander Pfriem, Ole Bäthmann
Izvorni znanstveni članak
Miglena Valyova, Daniel Koynov
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *