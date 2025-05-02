 Skoči na glavni sadržaj

Technologica Acta : Scientific/professional journal of chemistry and technology , Vol. 17 No. 2, 2024.

  • Datum izdavanja: 02.05.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.09.2025.

Tyrosinase inhibition, antioxidative and antimicrobial activity of active substances and creams used in the treatment of hyperpigmentation (kojic acid, niacinamide and grapevine extract) (str. 1-6)

Merima Ibišević, Nermina Hadžigrahić, Saša Pilipović, Adaleta Softić, Aida Smajlović, Nahida Srabović, Darja Husejnagić, Zahida Ademović, Emir Horozić, Enida Karić, Lamija Kolarević, Dženeta Akeljić, Maida Šljivić Husejnović, Halid Makić, Samira Dedić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 679kb
Cytotoxic, antibacterial and antioxidant activity of the methanolic extract of speedwells (Veronica officinalis L.) (str. 7-12)

Emir Horozić, Lejla Mekić, Suada Cipurković, Lamija Kolarević, Darja Husejnagić, Merima Ibišević, Enida Karić, Ermina Cilović-Kozarević, Maja Pođanin, Sanja Brekalo-Lazarević, Melisa Šehić, Edina Huseinović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 617kb
Comparison of first-order and nth-order kinetic models for composting process of municipal solid waste (str. 13-21)

Edina Ibrić, Ivan Petric, Ervin Karić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 748kb
Chemical Pretreatment of Cattle Manure to Improve Biogas Production (str. 23-27)

Maida Smajlović, Mirnesa Zohorović, Amina Husić, Vedran Stuhli, Ljilja Bojanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 473kb
Efficiency and economy of the industrial process of water treatment - case study (str. 29-41)

Ajdina Suljević, Sabina Begić, Indira Šestan, Zoran Iličković, Gordan Avdić, Amir Fazlić
Stručni rad

engleski pdf 593kb
Anticancer potential of pink pepper fruit essential oil: study on human cell lines of lung carcinoma (H460), cervical adenocarcinoma (HeLa) and colorectal carcinoma (HCT116) (str. 43-49)

Emir Horozić, Lamija Kolarević, Suada Cipurković, Merima Ibišević, Lejla Mekić, Melisa Šehić, Ermina Cilović Kozarević, Darja Husejnagić, Edina Huseinović, Maja Pođanin, Enida Karić, Mirela Radin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 609kb
Application of mycorrhizal fungi in the production of tomatoes in a closed space (str. 51-57)

Besim Salkić, Almir Sarajlić, Emir Imširović, Ensar Salkić, Aleksandar Životić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 821kb
Evaluation of the effectiveness of niacinamide-based cosmetic preparations in reducing facial skin sebum levels (str. 59-64)

Merima Ibišević, Enida Karić, Maida Šljivić Husejnović, Amra Džambić, Aida Smajlagić, Armina Bilalić Bukvić, Azra Hadžigrahić, Dinela Sejdinović, Semra Sukanović Bešlagić, Irma Džafić, Nerma Jašarević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 625kb

