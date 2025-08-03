 Skoči na glavni sadržaj

Ljetopis socijalnog rada , Vol. 31 No. 3, 2024.

  • Datum izdavanja: 03.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.09.2025.

Predgovor (str. 307-309)


Uvodnik

Uloga osjetljivosti na potkrepljenje te roditeljske restriktivne kontrole i popustljivosti u pojavi agresije kod adolescenata (str. 309-333)

The role of sensitivity to reinforcement and parental restrictive controls and permissiveness in the occurrence of aggression among adolescents (str. 309-333)

Marija Šarić Drnas
Izvorni znanstveni članak

Usporedba socioemocionalnog funkcioniranja malododbne djece majki s problemom ovisnosti u integriranom modelu skrbi i klasičnom modelu skrbi (str. 335-358)

Comparison of the socio-emotional functioning of young children of mothers with addiction problems in the integrated care model and the classic care model

Lidija Bandić, Tina Krznarić Jaković
Prethodno priopćenje

Izvori profesionalnog stresa i uloga supervizije u njegovoj prevenciji u organizacijama civilnog društva (str. 359-386)

Sources of occupational stress and role of supervision in its prevention in civil society organizations (str. 359-386)

Tatjana Dragičević, Marina Ajduković
Prethodno priopćenje

Teškoće tijekom transformacije domova socijalne skrbi iz perspektive zaposlenika (str. 387-405)

Sanjica Grbavac, Marko Buljevac
Prethodno priopćenje

The connection between parental communication and physical child abuse: A review of research (str. 407-438)

Povezanost između roditeljske komunikacije i fizičkog zlostavljanja djece: prikaz istraživanja

Nenad Vujadinović, Filip Jovanovski, Anđela Jakšić Stojanović
Ostalo

Pregled pristupa u istraživanju sekstinga među adolescentima i mladim odraslim osobama (str. 439-483)

An outline of approaches in the research on sexting among adolescents and young adults (str. 439-483)

Kristina Sesar, Arta Dodaj, Marko Odak, Krešimir Prijatelj
Stručni rad

Prikaz skupa-Nacionalna konferencija o ovisnostima »ovisnosti 2023. Politika, struka i praksa: idemo li u istom smjeru?« (str. 475-478)

Mia Mardešić
Sažetak sa skupa

Prikaz skupa- 35. FICE International Međunarodni kongres »oblikovanje sutrašnje skrbi za djecu i mlade: kvaliteta i inovativnost u alternativnoj skrbi« (str. 479-484)

Jelena Klinčić, Katarina Špehar Fiškuš
Sažetak sa skupa

