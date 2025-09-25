 Skoči na glavni sadržaj

Management : Journal of Contemporary Management Issues , Vol. 30 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 25.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

The interaction effect of the work environment on the relationship between quality of health services and user satisfaction of the tertiary level of healthcare (str. 1-17)

Aldin Brajić, Saliha Brajić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 281kb
Effect of customer orientation on customer retention through the mediating role of satisfaction and service quality: the case of private banks in Ethiopia (str. 19-32)

Dagnu Haile Tessema, Figen Yesilada, Hayford Asare Obeng, Japheth Nuhu Ahmed
Prethodno priopćenje

engleski pdf 296kb
Linking employee agility with line managers’ practical wisdom: theoretical considerations (str. 33-46)

Pranas Šmaižys
Prethodno priopćenje

engleski pdf 227kb
Individual vs. bundle HRM practices: effects on SMEs’ performance (str. 47-70)

Enis Mulolli, Xhavit Islami, Naim Mustafa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 967kb
Implementation of smart contracts in international business activities (str. 71-82)

Oleg Klym, Tetiana Melnyk
Pregledni rad

engleski pdf 256kb
The effect of technology readiness on eHealth literacy among young people living in urban environments (str. 83-100)

Mesut Can Türkoğlu, Fatma Kantaş Yilmaz
Prethodno priopćenje

engleski pdf 296kb
Enhancing innovation in smart cities: applying the quintuple helix model to the development of sustainability-oriented smart city services (str. 101-120)

Kristina Nagode, Anton Manfreda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 313kb
What drives successful sustainable technology transfer in emerging open innovation ecosystems: insights from southeast Europe (str. 121-155)

Saša Petković, Jadranka Petrović, Vesna Bucevska, Marija Radosavljević, Elona Pojani
Prethodno priopćenje

engleski pdf 4336kb
Lucky cheaters: understanding the Hungarian professional environment effects of the impostor syndrome (str. 157-173)

Zsófia Ásványi, Eszter Barakonyi, Bernadett Riedelmayer, Anett Uhrin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2299kb
The mediating role of personal features in the relationship between job design components and workers’ satisfaction and performance in the context of digitalization (str. 175-191)

Elvir Čizmić, Zijada Rahimić, Munira Šestić
Stručni rad

engleski pdf 250kb

