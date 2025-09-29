Liječnički vjesnik , Vol. 147 No. 7-8, 2025.
- Datum izdavanja: 29.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 29.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Tanja Kovačević, Ana Jerončić
Izvorni znanstveni članak
Martina Beljan, Zlata Ožvačić Adžić, Ino Kermc, Barbara Tomić, Nataša Buljan, Goranka Petriček
Izvorni znanstveni članak
Diana Jovičić Burić, Lana Kasumović, Sanja Musić Milanović
Izvorni znanstveni članak
Mile Planinić, Neva Coce, Robert Režan, Matija Ribić, Maja Hrabak Paar
Stručni rad
Ivan Malčić, Jasna Stoić Brezak, Dražen Belina, Dalibor Šarić, Dražen Jelašić, Željko Čolak, Sanja Konosić, Višnja Ivančan
Stručni rad
Ljubica Mežnarić, Ida Ivek, Antonija Babić, Alojzija Brčić, Nadira Duraković, Radovan Vrhovac, Hrvoje Lalić
Stručni rad
Ivana Pobi, Katarina Barbarić Starčević, Damir Starčević, Igor Knežević, Ivan Bojanić
Pregledni rad
Marija Kusulja, Neven Miculinić, Miroslav Samaržija, Marija Santini, Lorna Stemberger Marić, Andrea Vukić Dugac
Izvorni znanstveni članak
Maja Valovčić Krečak, Ivan Krečak, Lana Jajac Bručić, Marko Skelin, Ivana Skorić
Pismo uredniku
Milan Ivanišević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Neira Puzina Ivić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Ivan Begovac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Posjeta: 0 *