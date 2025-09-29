 Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 147 No. 7-8, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Metodološka kvaliteta i transparentnost hrvatskih kliničkih smjernica (str. 235-245)

hrvatski pdf 864kb
Methodological quality and transparency of Croatian clinical guidelines (str. 235-245)

Tanja Kovačević, Ana Jerončić
Izvorni znanstveni članak

Čimbenici koji utječu na adherentnost uzimanja acetilsalicilne kiseline nakon preboljeloga akutnoga koronarnog sindroma – iskustvo bolesnika (str. 246-256)

hrvatski pdf 885kb
Factors influencing adherence to acetylsalicylic acid therapy after recovering from acute coronary syndrome – patients’ experience (str. 246-256)

Martina Beljan, Zlata Ožvačić Adžić, Ino Kermc, Barbara Tomić, Nataša Buljan, Goranka Petriček
Izvorni znanstveni članak

Dvadeset godina rada Savjetovališta za promicanje spolnog zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (str. 257-264)

hrvatski pdf 1325kb
Twenty years of work of the Counselling Centre for Sexual Health Promotion of the Croatian Institute of Public Health (str. 257-264)

Diana Jovičić Burić, Lana Kasumović, Sanja Musić Milanović
Izvorni znanstveni članak

Bilateralna meandrirajuća plućna vena – prikaz bolesnika s pregledom literature (str. 265-268)

hrvatski pdf 778kb
Bilateral meandering pulmonary vein – Case report with literature review (str. 265-268)

Mile Planinić, Neva Coce, Robert Režan, Matija Ribić, Maja Hrabak Paar
Stručni rad

Restrikcijska kardiomiopatija i presadba srca u djeteta Diferencijalna dijagnoza venookluzivne plućne hipertenzije kao izazov u dijagnostici i liječenju djeteta s restrikcijskom kardimiopatijom (str. 269-280)

hrvatski pdf 1127kb
Restrictive cardiomyopathy and paediatric heart transplantation Differential diagnosis of veno-occlusive pulmonary hypertension as a challenge in diagnosing and treatment of a child with restrictive cardiomyopathy (str. 269-280)

Ivan Malčić, Jasna Stoić Brezak, Dražen Belina, Dalibor Šarić, Dražen Jelašić, Željko Čolak, Sanja Konosić, Višnja Ivančan
Stručni rad

Nove imunoterapijske mogućnosti u liječenju akutne mijeloične leukemije – uloga monoklonskih protutijela i blokade imunosnih kontrolnih točaka (str. 281-291)

hrvatski pdf 513kb
New immunotherapeutic approaches in the treatment of acute myeloid leukemia – the role of monoclonal antibodies and immune checkpoints blockade (str. 281-291)

Ljubica Mežnarić, Ida Ivek, Antonija Babić, Alojzija Brčić, Nadira Duraković, Radovan Vrhovac, Hrvoje Lalić
Stručni rad

Škljocajući lakat (str. 292-302)

hrvatski pdf 1022kb
Snapping elbow (str. 292-302)

Ivana Pobi, Katarina Barbarić Starčević, Damir Starčević, Igor Knežević, Ivan Bojanić
Pregledni rad

Novosti u cijepljenju protiv pneumokoka (str. 303-309)

hrvatski pdf 619kb
News in vaccination against pneumococcal disease (str. 303-309)

Marija Kusulja, Neven Miculinić, Miroslav Samaržija, Marija Santini, Lorna Stemberger Marić, Andrea Vukić Dugac
Izvorni znanstveni članak

Koordiniranje onkoloških i onkološki suspektnih bolesnika u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije (str. 310-311)

hrvatski pdf 302kb
Coordination of oncology patients and those with suspected cancer in General Hospital of Sibenik-Knin County, Croatia (str. 310-311)

Maja Valovčić Krečak, Ivan Krečak, Lana Jajac Bručić, Marko Skelin, Ivana Skorić
Pismo uredniku

Prof. prim. dr. sc. Rikard Stanić, dr. med. [21. 1. 1933. – 25. 4. 2025.] (str. 312-312)

Milan Ivanišević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 355kb
Doc. dr. sc. Antoanela Čarija [8. 4. 1970. – 28. 5. 2025.] (str. 313-313)

Neira Puzina Ivić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 310kb
Mr. sc. Silvana Pleština, dr. med. [15. 2. 1971. – 14. 4. 2024.] (str. 314-314)

Ivan Begovac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 326kb

Posjeta: 0 *