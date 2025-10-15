 Skoči na glavni sadržaj

Šumarski list , Vol. 149 No. 9-10, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.10.2025.

Sadržaj

Nema napretka u šumarstvu bez znanosti i bez kulture (str. 409-409)

hrvatski pdf 61kb
No progress in forestry without science and without culture (str. 410-410)

Uredništvo HŠD
Uvodnik

engleski pdf 58kb
Genetska raznolikost i genotipizacija klonova u klonskoj sjemenskoj plantaži crnog bora (Pinus nigra J.F.Arnold) (str. 411-422)

hrvatski pdf 724kb
Genetic diversity and genotyping of clones in clonal seed orchard of black pine (Pinus nigra J.F.Arnold) (str. 422-422)

Ida Katičić Bogdan, Rudolf Stipetić, Antonio Vidaković, Marko Bačurin, Saša Bogdan, Zlatko Šatović, Igor Poljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 82kb
First Report of Diaporthe eres associated with stem and branch canker on Quercus robur in Croatia (str. 423-429)

Jelena Kranjec Orlović, Fran Bono Cindrić, Darwin Damijanić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Sanja Bogunović, Danko Diminić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 773kb
Diversity of woody plants in urban parks of Skopje, North Macedonia (str. 431-442)

Viktorija Brndevska Stipanović, Vlatko Andonovski, Saša Orlović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1420kb
Leaf morphological variation in Ribes alpinum L. across elevation gradients in the Dinaric Alps: Evidence of phenotypic plasticity and habitat influence (str. 443-456)

Igor Poljak, Marijan Vuković, Ana Vuković, Matija Magdić, Antonio Vidaković, Ivana Zegnal, Doris Marjanović, Irena Šapić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2549kb
Assessment of tethered harvester productivity in steep terrain conditions: A case study in Western Oregon, USA (str. 457-465)

Neşe Gülci, John Sessions, Presston Green
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2781kb
Prostorna pokrivenost Natura 2000 šumskih ciljnih stanišnih tipova u Zadarskoj županiji (str. 467-477)

hrvatski pdf 4194kb
Spatial coverage of Forest habitat types under Natura 2000 in Zadar County (str. 478-478)

Zoran Šikić, Morana Bačić
Stručni rad

engleski pdf 66kb

Posjeta: 0 *