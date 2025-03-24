 Skoči na glavni sadržaj

Tranzicija , Vol. 26 No. 52, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.03.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA I RIZICIMA U POLJOPRIVREDI (str. 1-19)

hrvatski pdf 688kb
FINANCE AND RISKS MANAGEMENT IN AGRICULTURE (str. 1-19)

Ismet Kalić, Nermina Kalić
Pregledni rad

SAVREMENI RIZICI NA TRŽIŠTU KAPITALA U BIH I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU (str. 1-11)

hrvatski pdf 468kb
CONTEMPORARY RISKS ON THE CAPITAL MARKET IN BIH AND NEIGHBORING COUNTRIES (str. 1-11)

Spasenija Mirković, Jasmina Fišeković
Pregledni rad

EVALUACIJA POSLOVNOG OKRUŽENJA U OKVIRU PROCESA PROCJENE KREDITNE SPOSOBNOSTI PREDUZEĆA U BIH (str. 1-15)

hrvatski pdf 808kb
EVALUATION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT IN THE FRAMEWORK OF THE PROCESS OF ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF COMPANIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 1-15)

Arijana Salkić
Pregledni rad

UČINKOVITOST ODREĐENIH METODA U SUPROTSTAVLJANJU ORGANIZIRANOM KRIMINALU (str. 1-17)

hrvatski pdf 1498kb
THE EFFECTIVENESS OF CERTAIN METHODS IN COMBATING ORGANISED CRIME (str. 1-17)

Indira Ćehić, Edin Malkić
Pregledni rad

STRATEŠKO PLANIRANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I PRAĆENJE USPJEŠNOSTI UNUTAR PODUZEĆA (str. 1-14)

hrvatski pdf 603kb
STRATEGIC PLANNING OF HUMAN RESOURCES AND PERFORMANCE MONITORING WITHIN THE COMPANY (str. 1-14)

Lena Sigurnjak
Pregledni rad

MENADŽERSKO I RAČUNOVODSTVENO IZVJEŠTAVANJE O ODRŽIVOM POSLOVANJU PODUZEĆA U EU I BIH (str. 1-12)

hrvatski pdf 702kb
MANAGERIAL AND ACCOUNTING REPORTING ON THE SUSTAINABLE OPERATIONS OF COMPANIES IN THE EU AND BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 1-12)

Vinko Belak
Pregledni rad

UTICAJ PRIMJENE MEĐUNARODNOG KODEKSA ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE NA KVALITET POREZNOG RAČUNOVODSTVA (str. 1-17)

hrvatski pdf 945kb
IMPACT OF THE APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS ON THE QUALITY OF TAX ACCOUNTING (str. 1-17)

Senada Kurtanović, Anida Zukić
Pregledni rad

PERSPEKTIVE UNAPREĐENJA SISTEMA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 1-19)

hrvatski pdf 1102kb
PROSPECTS FOR IMPROVING THE VALUE ADDED TAX SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 1-19)

Asmir Mujačić
Pregledni rad

PORESKI KLIN U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 1-15)

hrvatski pdf 857kb
TAX WEDGE IN BOSNIA AND HERCEGOVINA (str. 1-15)

Ediba Kovačević
Pregledni rad

ESG RIZICI U INDUSTRIJI OSIGURANJA U BIH: ŠANSE ILI PRIJETNJE? (str. 1-19)

hrvatski pdf 778kb
ESG RISKS IN THE BIH INSURANCE INDUSTRY: OPPORTUNITIES OR THREATS? (str. 1-19)

Adnan Rovčanin, Ademir Abdić, Adem Abdić, Fahir Kanlić
Pregledni rad

INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU – KONTROLNO OKRUŽENJE, RIZICI I ZAKONODAVNA REGULATIVA
hrvatski pdf 693kb
INTERNAL AUDIT IN THE PUBLIC SECTOR – CONTROL ENVIRONMENT, RISKS AND LEGISLATIVE REGULATION

Zvezdana Popović
Pregledni rad

Posjeta: 0 *