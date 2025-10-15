 Skoči na glavni sadržaj

Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti , Vol. 80 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.10.2025.

Sadržaj

Sadržaj (str. 417-418)

Obnovljeni Život
Kazalo

O važnosti mišljenja Uz 50. godišnjicu smrti Hannah Arendt (1906.–1975.) (str. 419-423)

Barbara Ćuk
Uvodnik

Analiza i kritika digitalnoga odlučivanja Paradoks algoritamske svijesti i pojam algoritamske volje (str. 425-439)

Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak

Katalozi Družbe Isusove u 17. stoljeću o hrvatskim isusovcima piscima Povodom 450. obljetnice rođenja Bartolomea Kasića (str. 441-459)

Ivana Kresnik, Ivan Šestak
Izvorni znanstveni članak

Ethnic Exclusionism and General Siege Mentality as Predictors of Anti–Semitism Relationships Within the Adult Croatian Sample (str. 461-475)

Zlatko Šram, Marina Perić Kaseelj, Mario Bara
Izvorni znanstveni članak

Duhovno zlostavljanje u Katoličkoj crkvi Interdisciplinarna analiza fenomena, iskustava, struktura i institucionalnih odgovora u Hrvatskoj (str. 477-488)

Dalibor Milas
Izvorni znanstveni članak

Saving Beauty The Challenges of the Liturgical Arts (str. 489-499)

Tomislav Ćurić, Boris Vulić
Prethodno priopćenje

Etika, odgovornost i održivost u suvremenom turizmu (str. 501-512)

Marijana Kolednjak
Pregledni rad

Church–State Relations in Ukraine Current Legislative Initiatives Which Address Ideological Threats to Sovereignty (str. 513-527)

Oleksandr Sagan, Mechyslav Yanauer
Pregledni rad

Ivan Šestak SJ, biografija i bibliografija Uz 65. godišnjicu života (str. 529-544)

Marijan Steiner
Ostalo

Tonči Trstenjak, Aleksandar Komulović: Split 1548. — Dubrovnik 1608. (str. 545-546)

Ivica Musa
Recenzija, prikaz

Vladimir Lončarević, Godina i vječnost (str. 546-548)

Daniel Miščin
Recenzija, prikaz

GODIŠTE LXXX (str. 549-556)

Obnovljeni Život
Bibliografija

