Entomologia Croatica , Vol. 24 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.10.2025.

Prvi nalazi noćnog leptira mrtvačka glava Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) u Baranji (Hrvatska) (str. 1-5)

First records of Death's Head Hawkmoth Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) in Baranja (Croatia) (str. 1-5)

Stjepan Krčmar, Jenő J. Purger
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2106kb
Prvi nalaz vrste Cremnocephalus alpestris (Heteroptera: Miridae) u Hrvatskoj (str. 6-12)

First record of Cremnocephalus alpestris (Heteroptera: Miridae) in Croatia (str. 6-12)

Sebastian Ćato
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 927kb
Novi nalazi roda Temnostoma Le Peletier & Serville, 1828 (Diptera: Syrphidae) na području sjeverozapadnog Balkana (str. 13-26)

New records of the genus Temnostoma Le Peletier & Serville, 1828 (Diptera: Syrphidae) in the NW Balkans (str. 13-26)

Toni Koren, Dejan Kulijer, Mihailo Vujić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5191kb
Prvi nalazi dvije azijske invazivne štetne vrste tripsa u Hrvatskoj (str. 27-39)

The first records of two Asian Invasive pest thrips species in Croatia (str. 27-39)

Mladen Šimala, Maja Pintar, Martina Kadoić Balaško
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 877kb
U potrazi za divljim pčelama i drugim vrstama Hymenoptera u Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj županiji (str. 40-55)

In search for wild bees and other Hymenoptera in the Primorsko-goranska and Karlovac provinces (str. 40-54)

Maarten Wielandts
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 352kb
Nova opažanja alohtone vrste Trichopoda pictipennis (Diptera: Tachinidae) za Balkanski poluotok (str. 56-61)

New observations of alien species Trichopoda pictipennis Bigot, 1876 (Diptera: Tachinidae) for the Balkan Peninsula (str. 56-61)

Dejan Kulijer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 324kb
19. Simpozij poljskih karabidologa (str. 62-62)

Lucija Šerić Jelaska, Tomislav Kos
Vijest

hrvatski pdf 159kb
21. Europski susret karabidologa (str. 63-64)

Lucija Šerić Jelaska, Tomislav Kos
Vijest

hrvatski pdf 159kb

