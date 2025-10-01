Entomologia Croatica , Vol. 24 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 01.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 08.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Stjepan Krčmar, Jenő J. Purger
Izvorni znanstveni članak
Sebastian Ćato
Izvorni znanstveni članak
Toni Koren, Dejan Kulijer, Mihailo Vujić
Izvorni znanstveni članak
Mladen Šimala, Maja Pintar, Martina Kadoić Balaško
Izvorni znanstveni članak
Maarten Wielandts
Izvorni znanstveni članak
Dejan Kulijer
Izvorni znanstveni članak
Lucija Šerić Jelaska, Tomislav Kos
Vijest
Lucija Šerić Jelaska, Tomislav Kos
Vijest
Posjeta: 0 *