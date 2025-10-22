 Skoči na glavni sadržaj

NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo , Vol. 72 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Some Preliminary Physico-Chemical and Microbiological Parameters of Marine Water in Durrës, Albania (str. 93-100)

Milidin Bakalli, Julis Selamaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1482kb
Structural State Assessment for Jack-up Rig Model Based on Multi-Cascade Neural Networks (str. 101-110)

Xuan-Kien Dang, Viet-Dung Do, Žarko Koboević, Ngoc-Truc Nguyen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4098kb
Systematic Review of Machine Learning applications in Marine Engineering (str. 111-122)

Igor Poljak, Vedran Mrzljak, Sandi Baressi Šegota, Nikola Anđelić
Pregledni rad

engleski pdf 1239kb
From the Baltic to the Mediterranean: A Comparative Review of Cloud-based Maritime Cybersecurity Strategies (str. 123-134)

Daisy Romanini, Esther Rodriguez, Dimitrios Dalaklis, Fabio Pinelli, Marinella Petrocchi
Pregledni rad

engleski pdf 1081kb

