SKEI–MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS , Vol. 6 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 02.12.2025.

Sadržaj

ULOGA INSTITUCIONALNIH INVESTITORA U RAZVOJU TRŽIŠTA KAPITALA U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 6-24)

Almedin Zec
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 551kb
ATTITUDES AND OPINIONS OF NURSES-TECHNICIANS ON THE MODERN TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS (str. 25-35)

Almedina Alihodžić, Ernela Eminović, Amina Luckin, Adnan Papović, Faruk Lazović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 269kb
PROCJENA INFORMIRANOSTI I SKLONOST RUTINSKOJ VAKCINACIJI DJECE KOD TRUDNICA I OPĆE POPULACIJE (str. 36-51)

Nermina Ždralović, Sead Karakaš
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 459kb
CIVIL LAW PROTECTION AGAINST HARMFUL IMISSIONS IN CONNECTION WITH ENVIRONMENTAL PROTECTION (str. 52-64)

Laura Sušac, Domagoj Rožac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 259kb
FARMAKOEPIDEMIOLOŠKO ISPITIVANJE PRIMJENE ANTIBIOTIKA KOD PROSVJETNIH RADNIKA NA PROSTORU OPĆINE TRAVNIK TOKOM COVID-A (str. 65-75)

Irma Lendo Mehić, Sead Karakaš, Ajdin Mehić
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 403kb
PREVALENCIJA SEKSTINGA I RIZIČNIH SEKSUALNIH PONAŠANJA KOD MLADIH: ZNANJE I SVIJEST O ZDRAVSTVENIM POSLJEDICAMA (str. 76-91)

Haris Čaluk, Hamira Sultanović Karadža
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 763kb
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE U RESTAURACIJI STARIH VIDEA: PREDNOSTI I IZAZOVI U ODNOSU NA TRADICIONALNE METODE (str. 92-100)

Nešad Krnjić, Nina Zukić
Prethodno priopćenje

bosanski pdf 369kb
UTJECAJ FINANCIJSKIH POKAZATELJA NA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (str. 101-112)

Semina Škandro, Jelena Blaž
Pregledni rad

bosanski pdf 384kb

