Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu , Vol. 75 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.10.2025.

Sadržaj

Kriminologija nasilja – od transdisciplinarnosti pristupa do bagatelizacije predmeta i pojmova (str. 147-150)

Criminology of Violence – From the Transdisciplinarity of Approach to the Trivialization of Subject and Concepts (str. 147-150)

Anna-Maria Getoš Kalac, Reana Bezić
Uvodnik

Novac i kriminal – teorijske i praktične rasprave s ekonomske i kriminološke perspektive (str. 151-177)

Money and Crime – Theoretical and Practical Discussions From Economic and Criminological Perspectives (str. 151-177)

Vedran Recher, Petra Šprem
Izvorni znanstveni članak

Mišljenja i smjernice mjerodavnih profesionalaca u vezi s problemom tamne brojke nasilja (str. 179-200)

Opinions and Guidelines by Competent Professionals in Regards to the Problem of the Dark Figure of Violence (str. 179-200)

Ruža Karlović
Izvorni znanstveni članak

Kaznena djela ubojstva i teškog ubojstva – trendovi i specifičnosti (str. 201-235)

Criminal Offences of Murder and Aggravated Murder – Trends and Specifics (str. 201-235)

Pero MIhaljević, Reana Bezić
Pregledni rad

Uloga individualnih i socijalnih čimbenika u učestalosti fizički agresivnog ponašanja djece (str. 237-258)

The Role of Individual and Social Factors in the Prevalence of Physical Aggression in Children (str. 237-258)

Karlo Bojčić, Goran Livazović
Izvorni znanstveni članak

Pozitivne obveze Republike Hrvatske u predmetima nasilja: Što nas uči recentna praksa Europskog suda za ljudska prava? (str. 259-286)

Positive Obligations of the Republic of Croatia in Cases of Domestic Violence: Lessons From the Recent Case-Law of the European Court of Human Rights (str. 259-286)

Lucija Sokanović, Antonija Krstulović Dragičević
Izvorni znanstveni članak

Nasilni delikti: Pojedini aspekti kaznenog postupka s obzirom na kvalifikaciju najtežega nasilnog kaznenog djela (str. 287-307)

Violent Crimes: Specific Aspects of Criminal Proceedings in Relation to the Qualification of the Most Serious Violent Criminal Offense (str. 287-307)

Mirjana Kondor-Langer
Prethodno priopćenje

