Cardiologia Croatica , Vol. 20 No. 9-10, 2025.
- Datum izdavanja: 30.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 31.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Davor Miličić
Uvodnik
Ana Reschner Planinc, Antonio Hanžek, Marija Doronjga, Anica Milinković, Andrija Nekić, Filip Lončarić, Dora Fabijanović, Dubravka Šipuš, Luka Perčin, Denis Došen, Marijan Pašalić, Ivica Šafradin, Joško Bulum, Daniel Lovrić, Davor Miličić, Hrvoje Jurin
Sažetak sa skupa
Ana Reschner Planinc, Kristina Marić Bešić, Boško Skorić, Eduard Margetić, Luka Perčin, Denis Došen, Davor Radić, Zvonimir Ostojić, Marijan Pašalić, Tomislav Krčmar, Davor Miličić, Joško Bulum, Hrvoje Jurin
Sažetak sa skupa
Luka Perčin, Hrvoje Jurin, Zvonimir Ostojić, Tomislav Krčmar, Kristina Marić, Mirna Momčilović, Joško Bulum
Sažetak sa skupa
Jozica Šikić
Sažetak sa skupa
Sara Dolički, Zvonimir Ostojić, Anamaria Ostović, Luka Perčin, Hrvoje Jurin, Tomislav Krčmar, Joško Bulum
Sažetak sa skupa
Martina Gregur, Marija Brestovac, Matilda Coga, Martina Lovrić Benčić, Blanka Glavaš Konja, Sandra Jakšić Jurinjak, Vlatka Rešković Lukšić, Joško Bulum, Zvonimir Ostojić, Davor Radić, Richard Matasić, Antonio Hanžek, Jadranka Separovic Hanzevacki
Sažetak sa skupa
Emilija Katarina Lozo, Marija Doronjga, Filip Lončarić, Dubravka Šipuš, Nina Jakuš, Davor Miličić, Maja Čikeš, Ivo Planinc
Sažetak sa skupa
Mirna Momčilović, Vanja Nedeljković, Dora Meštrović, Marijan Pašalić, Vedran Pašara, Ana Marinić, Hrvoje Jurin, Dora Fabijanović, Ivo Planinc, Nina Jakuš, Jure Samardžić, Davor Miličić, Daniel Lovrić
Sažetak sa skupa
Antonio Hanžek, Vlatka Rešković Lukšić, Joško Bulum, Zvonimir Ostojić, Sandra Jakšić Jurinjak, Denis Došen, Kristina Marić-Bešić, Ivica Šafradin, Marija Brestovac, Jadranka Šeparović Hanževački
Sažetak sa skupa
Merljinda Ljušaj, Danijela Grizelj, Ivana Jurin, Jasmina Ćatić, Branko Ostrički, Tea-Terezija Cvetko
Sažetak sa skupa
Zvonimir Ostojić, Nino Petroci, Hrvoje Jurin, Luka Perčin, Joško Bulum
Sažetak sa skupa
Antun Zvonimir Kovač, Irena Ivanac Vranešić, Petar Martinčić, Denis Došen, Goran Međimurec, Darko Anić, Kristina Marić Bešić
Sažetak sa skupa
Petra Radić, Krešimir Kordić, Diana Delić-Brkljačić, Matias Trbušić
Sažetak sa skupa
Sara Varga, Ivan Zeljković, Fran Šaler, Ivana Jurin
Sažetak sa skupa
Vedrana Baraban, Nika Srb, Ninoslava Vonić
Sažetak sa skupa
Petra Radić, Martina Čančarević, Ognjen Čančarević, Siniša Car
Sažetak sa skupa
Marija Doronjga, Marijan Pašalić, Maja Čikeš, Dora Fabijanović, Nina Jakuš, Hrvoje Jurin, Daniel Lovrić, Vedran Pašara, Ivo Planinc, Jure Samardžić, Željko Čolak, Joško Bulum, Hrvoje Gašparović, Davor Miličić, Boško Skorić
Sažetak sa skupa
Ana Reschner Planinc, Marija Doronjga, Maja Čikeš, Dora Fabijanović, Nina Jakuš, Hrvoje Jurin, Daniel Lovrić, Marijan Pašalić, Ivo Planinc, Jure Samardžić, Renata Žunec, Marija Burek Kamenarić, Željko Čolak, Hrvoje Gašparović, Davor Miličić, Boško Skorić
Sažetak sa skupa
Anja Boc, Mojca Božič Mijovski, Vinko Boc, Kevin Pelicon, Ula Dobovičnik, Maja Glogovšek
Sažetak sa skupa
Nikolina Jupek, Mia Dubravčić Došen, Ivana Jurca, Mislav Puljević, Dražen Perkov, Nino Tičinović, Majda Vrkić Kirhmajer
Sažetak sa skupa
Anica Milinković, Mia Dubravčić Došen, Petra Grubić Rotkvić, Tomislav Krčmar, Ivana Jurca, Sanda Huljev Frković, Majda Vrkić Kirhmajer
Sažetak sa skupa
Petra Grubić Rotkvić, Mia Dubravčić Došen, Mislav Puljević, Sanda Huljev Frković, Anica Milinković, Darko Anić, Majda Vrkić Kirhmajer
Sažetak sa skupa
Karlo Gjuras, Dijana Bešić, Iva Saraja, Marija Križanović, Kristina Marić Bešić, Ivana Jurin
Sažetak sa skupa
Matias Trbušić, Matej Nedić, Ozren Vinter, Ivan Turalija
Sažetak sa skupa
Posjeta: 457 *