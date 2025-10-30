 Skoči na glavni sadržaj

Cardiologia Croatica , Vol. 20 No. 9-10, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

8th CARDIOLOGY HIGHLIGHTS– The International Update Meeting (str. 220-220)

Davor Miličić
Uvodnik

engleski pdf 110kb
Successful myocardial recovery with early introduction and escalation of mechanical circulatory support in acute coronary syndrome complicated by cardiogenic shock: a case report (str. 221-221)

Ana Reschner Planinc, Antonio Hanžek, Marija Doronjga, Anica Milinković, Andrija Nekić, Filip Lončarić, Dora Fabijanović, Dubravka Šipuš, Luka Perčin, Denis Došen, Marijan Pašalić, Ivica Šafradin, Joško Bulum, Daniel Lovrić, Davor Miličić, Hrvoje Jurin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 156kb
Pullback pressure gradient optimizes patient selection for coronary interventions: a retrospective observational study (str. 222-222)

Ana Reschner Planinc, Kristina Marić Bešić, Boško Skorić, Eduard Margetić, Luka Perčin, Denis Došen, Davor Radić, Zvonimir Ostojić, Marijan Pašalić, Tomislav Krčmar, Davor Miličić, Joško Bulum, Hrvoje Jurin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 152kb
Coronary sinus reducer in refractory angina pectoris: first experience from a Croatian tertiary centre (str. 223-223)

Luka Perčin, Hrvoje Jurin, Zvonimir Ostojić, Tomislav Krčmar, Kristina Marić, Mirna Momčilović, Joško Bulum
Sažetak sa skupa

engleski pdf 266kb
Management of left main bifurcation and trifurcation lesions: the role of drug-eluting stents, intravascular imaging, and drug coating balloon (str. 224-224)

Jozica Šikić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 135kb
Comparison of CT and angiography-derived common femoral artery dimensions in patients with vascular injury following transcatheter aortic valve implantation (str. 225-225)

Sara Dolički, Zvonimir Ostojić, Anamaria Ostović, Luka Perčin, Hrvoje Jurin, Tomislav Krčmar, Joško Bulum
Sažetak sa skupa

engleski pdf 144kb
Diagnostic pitfalls and challenges in the diagnosis of non-calcified constrictive pericarditis: a case report (str. 226-227)

Martina Gregur, Marija Brestovac, Matilda Coga, Martina Lovrić Benčić, Blanka Glavaš Konja, Sandra Jakšić Jurinjak, Vlatka Rešković Lukšić, Joško Bulum, Zvonimir Ostojić, Davor Radić, Richard Matasić, Antonio Hanžek, Jadranka Separovic Hanzevacki
Sažetak sa skupa

engleski pdf 767kb
Drug-induced eosinophilia: a rare complication of dobutamine infusion: a case report (str. 228-228)

Emilija Katarina Lozo, Marija Doronjga, Filip Lončarić, Dubravka Šipuš, Nina Jakuš, Davor Miličić, Maja Čikeš, Ivo Planinc
Sažetak sa skupa

engleski pdf 409kb
Landiolol for acute heart rate control in the cardiac intensive care unit: early experience from University Hospital Centre Zagreb (str. 229-230)

Mirna Momčilović, Vanja Nedeljković, Dora Meštrović, Marijan Pašalić, Vedran Pašara, Ana Marinić, Hrvoje Jurin, Dora Fabijanović, Ivo Planinc, Nina Jakuš, Jure Samardžić, Davor Miličić, Daniel Lovrić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 569kb
Successful percutaneous paravalvular leak closure after mitral valve surgery (str. 231-232)

Antonio Hanžek, Vlatka Rešković Lukšić, Joško Bulum, Zvonimir Ostojić, Sandra Jakšić Jurinjak, Denis Došen, Kristina Marić-Bešić, Ivica Šafradin, Marija Brestovac, Jadranka Šeparović Hanževački
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1244kb
Two faces, one valve: rheumatic and non-rheumatic mitral stenosis in contemporary practice (str. 233-234)

Merljinda Ljušaj, Danijela Grizelj, Ivana Jurin, Jasmina Ćatić, Branko Ostrički, Tea-Terezija Cvetko
Sažetak sa skupa

engleski pdf 970kb
Outcomes of coronary protection with the chimney technique during transcatheter aortic valve implantation: a single-centre experience (str. 235-236)

Zvonimir Ostojić, Nino Petroci, Hrvoje Jurin, Luka Perčin, Joško Bulum
Sažetak sa skupa

engleski pdf 177kb
An atrial septal defect in a young patient – not always a straightforward case (str. 237-237)

Antun Zvonimir Kovač, Irena Ivanac Vranešić, Petar Martinčić, Denis Došen, Goran Međimurec, Darko Anić, Kristina Marić Bešić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 140kb
Scratch beneath the surface: a rare case of constrictive pericarditis and consequent dynamic stenosis of the left anterior descending artery (str. 238-238)

Petra Radić, Krešimir Kordić, Diana Delić-Brkljačić, Matias Trbušić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 137kb
Targeting maximal doses of beta-blockers in patients with heart failure with reduced ejection fraction and cardiac implantable electronic devices – a registry-based study (str. 239-239)

Sara Varga, Ivan Zeljković, Fran Šaler, Ivana Jurin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 141kb
The association between the use of therapy for anxiety-depressive disorders and the occurrence of the first episode of heart failure (str. 240-240)

Vedrana Baraban, Nika Srb, Ninoslava Vonić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 137kb
Acute myocarditis and heart failure: a rare complication of rickettsiosis (str. 241-241)

Petra Radić, Martina Čančarević, Ognjen Čančarević, Siniša Car
Sažetak sa skupa

engleski pdf 135kb
Cardiac allograft vasculopathy in heart transplant recipients: insights from the University Hospital Centre Zagreb cohort (str. 242-243)

Marija Doronjga, Marijan Pašalić, Maja Čikeš, Dora Fabijanović, Nina Jakuš, Hrvoje Jurin, Daniel Lovrić, Vedran Pašara, Ivo Planinc, Jure Samardžić, Željko Čolak, Joško Bulum, Hrvoje Gašparović, Davor Miličić, Boško Skorić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 641kb
Acute respiratory distress syndrome after heart transplantation in a highly sensitized recipient: a case report (str. 244-245)

Ana Reschner Planinc, Marija Doronjga, Maja Čikeš, Dora Fabijanović, Nina Jakuš, Hrvoje Jurin, Daniel Lovrić, Marijan Pašalić, Ivo Planinc, Jure Samardžić, Renata Žunec, Marija Burek Kamenarić, Željko Čolak, Hrvoje Gašparović, Davor Miličić, Boško Skorić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 464kb
Dynamics of inflammatory biomarkers after femoropopliteal revascularization: a prospective pilot study (str. 246-246)

Anja Boc, Mojca Božič Mijovski, Vinko Boc, Kevin Pelicon, Ula Dobovičnik, Maja Glogovšek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 132kb
Long-term outcomes of intra-arterial catheter-directed thrombolysis for acute limb ischemia: a single-center experience (str. 247-247)

Nikolina Jupek, Mia Dubravčić Došen, Ivana Jurca, Mislav Puljević, Dražen Perkov, Nino Tičinović, Majda Vrkić Kirhmajer
Sažetak sa skupa

engleski pdf 214kb
Incidental asymptomatic artery dissection revealing vascular Ehlers-Danlos syndrome in a 52-year-old patient (str. 248-249)

Anica Milinković, Mia Dubravčić Došen, Petra Grubić Rotkvić, Tomislav Krčmar, Ivana Jurca, Sanda Huljev Frković, Majda Vrkić Kirhmajer
Sažetak sa skupa

engleski pdf 877kb
7q11.23 duplication encompassing the ELN gene: a rare cause of thoracic aortic disease (str. 250-251)

Petra Grubić Rotkvić, Mia Dubravčić Došen, Mislav Puljević, Sanda Huljev Frković, Anica Milinković, Darko Anić, Majda Vrkić Kirhmajer
Sažetak sa skupa

engleski pdf 760kb
Is unprovoked pulmonary embolism a red flag for occult malignancy? (str. 252-252)

Karlo Gjuras, Dijana Bešić, Iva Saraja, Marija Križanović, Kristina Marić Bešić, Ivana Jurin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 144kb
Tuberculous pericarditis - diagnostic challenges (str. 253-253)

Matias Trbušić, Matej Nedić, Ozren Vinter, Ivan Turalija
Sažetak sa skupa

engleski pdf 142kb

Posjeta: 457 *