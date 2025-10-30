 Skoči na glavni sadržaj

Agriculturae Conspectus Scientificus , Vol. 90 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.10.2025.

Recent Development and Future Direction in Production of Gluten-Free Rice Bread (str. 175-183)

Le Thi Kim Loan, Nguyen Minh Thuy, Ngo Van Tai
Pregledni rad

engleski pdf 524kb
Targeted Reduction of Phosphorus Losses from Agriculture to Surface Waters Remains a Current Topic (str. 185-194)

Radoslav Bujnovsky, Štefan Koco
Pregledni rad

engleski pdf 536kb
Influence of Different Soil Tillage Systems on Potato Yield, Fuel Consumption and Working Time (str. 195-200)

Dubravko Filipović, Dalibor Jurina, Mateja Grubor, Ivica Kisić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 936kb
Effect of Meteorological Conditions and Fertilization on the Gross Physical Tomatoes Product in the Open Field (str. 201-209)

Kostadin Kostadinov, Stoyan Filipov, Nadezhda Shopova, Radoslav Chipilski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2055kb
Impact of Seaweed Extract and Biochar on the Morphological and Physiological Traits of Petunia hybrida L. (str. 211-217)

Hassan Bayat, Mohammad Javad Vahidi, Abdulghiyas Radan, Zahra Parsa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 666kb
Effect of Foliar Application of Nitrogen, Phosphorus and Iron on Growth Characteristics of Apple cv. ‘Golden Delicious’ (str. 219-226)

Fardin Mirzavandi, Azam Jafari, Mostafa Shirmardi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 539kb
Strain-Specific Virulence of Beauveria bassiana Vuill. (Hypocreales: Cordycipitaceae) on Tettigonia viridissima L. (Orthoptera: Tettigoniidae) (str. 227-231)

Zheko Radev, Velichka Spasova-Apostolova, Mariana Petkova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 689kb
Identification of Drino quadrizonula Thomson and Chelonus sp. as Larval Parasitoids of Spodoptera frugiperda J. E. Smith in the Guinea Savanna Agroecological Zones of Nigeria (str. 233-241)

Olusegun Adebayo Ojumoola, Azeezat Arinola Usman, Judith Adejoke Falola-Olasunkanmi, Mujidat Temidayo Lawal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1305kb
Phytochemical Characteristics of Sage (Salvia officinalis L.) under Various LED Light Spectra (str. 243-250)

Mahdi Moradi, Maryam Fallah, Mohammadnaser Modoodi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 754kb

