Acta clinica Croatica , Vol. 64. No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 12.11.2025.

Effects of Educated Labor Attendant on Birth Process and Related Factors (str. 183-189)

engleski pdf 246kb
Učinak obrazovane porođajne pomoćnice na porođajni proces i s njim povezane čimbenike (str. 189-189)

Sule Ozel, Yaprak Engin-Ustun, Umran Akinci, Hatice Kansu-Celik, Ebru Cakir, Ozlem Moraloglu Tekin, Gonul Tozlu
Izvorni znanstveni članak

Localized Pigmented Villonodular Synovitis of the Knee: A Consecutive Case Series and Review of the Literature (str. 190-198)

engleski pdf 471kb
Lokalizirani pigmentirani vilonodularni sinovitis koljena: prikaz uzastopne serije bolesnika i pregled literature (str. 199-199)

Ivan Bojanić, Ivan Levaj, Damjan Dimnjaković, Tomislav Smoljanović
Izvorni znanstveni članak

A Novel Suture Technique for Reduction of a Wide Columellar Base: Our Experience (str. 200-204)

engleski pdf 393kb
Inovativna kirurška tehnika za redukciju baze kolumele: naše iskustvo (str. 204-204)

Dubravko Manestar, Marko Velepič, Marica Lidia Mačkić, Daiga Marnauza, Marija Litvinenko, Emanuel Borović
Izvorni znanstveni članak

Self-Compassion, Mindfulness and Coping in Relation to Psychological Symptoms in Pregnant Women in the First Trimester (str. 205-215)

engleski pdf 273kb
Odnos samosuosjećanja, usredotočene svjesnosti i suočavanja sa stresom s psihičkim smetnjama kod trudnica u prvom tromjesečju trudnoće (str. 215-215)

Sanja Kanisek, Rudika Gmajnić, Sanja Jandrić, Ana Kurtović, Ivana Barać, Željka Vukšić†, Sanda Pribić
Izvorni znanstveni članak

The Effectiveness of High Flow Oxygen Therapy and Noninvasive Mechanical Ventilation Treatment in Acute Respiratory Failure due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease – a Randomized Study (str. 216-224)

engleski pdf 283kb
Učinkovitost terapije kisikom visokog protoka i neinvazivne mehaničke ventilacije kod akutnog zatajenja disanja zbog kronične opstruktivne plućne bolesti – randomizirana studija (str. 224-224)

Dilek Atik, Basar Cander, Ramiz Yazici, Bensu Bulut, Ramazan Unal, Ramazan Guven
Izvorni znanstveni članak

Changing Patterns in Pediatric Burns in Croatia – Data from the National Referral Center during the 2010-2019 Period (str. 225-231)

engleski pdf 477kb
Promjene u obrascima opeklinskih ozljeda kod djece u Hrvatskoj – podaci Nacionalnog referentnog centra u razdoblju 2010.-2019. (str. 232-232)

Rok Kralj, Zoran Barčot, Mario Kurtanjek, Ivan Petračić, Karlo Tadić, Igor Bumči, Stjepan Višnjić, Rado Žic
Izvorni znanstveni članak

Thrombotic Risk Evaluation of Two Methylenetetrahydrofolate Reductase Mutations C677t and A1298c in Venous Thromboembolism (str. 233-239)

engleski pdf 227kb
Procjena trombotičkog rizika mutacija C677T i A1298C gena za metilentetrahidrofolat reduktazu za razvoj venske tromboembolije (str. 239-239)

Renata Kundid, Monika Kolundžić, Ivana Babić, Tatjana Kereš, Tomo Svaguša, Jasna Bingulac- Popović, Ana Hećimović, Irena Jukić
Izvorni znanstveni članak

Is there a Prognostic Role of Focal Adhesion Kinase and CD8 in Squamous Cell Head and Neck Cancer Treated with Radiotherapy? (str. 240-250)

engleski pdf 499kb
Imaju li fokalna adhezijska kinaza i CD8 prognostičku ulogu u planocelularnom karcinomu glave i vrata liječenom radioterapijom? (str. 250-250)

Vesna Bišof, Antonija Jakovčević, Anita Škrtić, Zoran Rakušić, Drago Prgomet, Ivica Rak
Izvorni znanstveni članak

Correlation of Physical and Mental Components of Health-Related Quality of Life, Function and Pain in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain (str. 251-260)

engleski pdf 316kb
Povezanost fizičkih i mentalnih komponenata kvalitete života povezane sa zdravljem, funkcionalne onesposobljenosti i boli u bolesnika s kroničnom nespecifičnom križoboljom (str. 261-261)

Mirjana Berković-Šubić, Simeon Grazio, Gilbert Hofmann, Zoran Zoričić
Izvorni znanstveni članak

Changes of TSH, Immune, Inflammatory and Tumor Markers after Anaerobic Exercise in Elite Karate Athletes (str. 262-270)

engleski pdf 283kb
Promjene vrijednosti TSH, imuno-upalnih i tumorskih biljega nakon anaerobnog vježbanja kod vrhunskih karatista (str. 270-270)

Tihomir Vidranski, Valentina Vidranski, Tomislav Jukić
Izvorni znanstveni članak

Repeatibility and Reliability of Knee Joint Rotational Laxity Measurements with Double Goniometry (str. 271-278)

engleski pdf 313kb
Ponovljivost i pouzdanost mjerenja opuštanja koljenskog zgloba u rotaciji dvostrukom goniometrijom (str. 279-279)

Alan Albanese, Miroljub Jakovljević
Izvorni znanstveni članak

The Connection between the Experience of Mobbing, Job Characteristics and Physical Manifestations among Nurses/Technicians Working in Children’s Departments (str. 280-290)

engleski pdf 257kb
Povezanost između iskustva mobinga, karakteristika posla i fizičkih manifestacija kod medicinskih sestara/tehničara koji rade na dječjim odjelima (str. 290-290)

Antun Bajan, Dubravka Matijašić-Bodalec, Antonija Krstačić, Petra Mamić, Slavica Đorđević, Nikola Bajan, Andrea Milostić-Srb, Nika Srb, Vedrana Makarović, Tomislav Kizivat, Irena Habazin
Izvorni znanstveni članak

Non-HDL-C Might Predict Major Adverse Cardiovascular Event Occurrence in Statin-Naïve Patients Following First-Time Myocardial Infarction – a Preliminary Report (str. 291-300)

engleski pdf 253kb
Ne-HDL-kolesterol može predvidjeti pojavu većih kardiovaskularnih incidenata u bolesnika bez prethodne terapije statinima nakon prvog infarkta miokarda – preliminarno izvješće (str. 300-300)

Lamija Ferhatbegović, Farid Ljuca, Zumreta Kušljugić, Katarina Kovačević, Denis Mršić, Sabina Kušljugić, Mirsad Selimović
Izvorni znanstveni članak

Comparison of Endovascular Intervention and Distal-Leg Bypass for Below-the-Knee Chronic Limb-Threatening Ischemia (str. 301-307)

engleski pdf 357kb
Usporedba endovaskularne intervencije i distalnog premoštenja kod potkoljeničnog tipa kronične ishemije koja ugrožava ekstremitet (str. 308-308)

Josip Figl, Ivan Škorak, Dino Papeš, Ivan Romić, Suzana Figl, Majda Vrkić Kirhmajer
Izvorni znanstveni članak

The Association of SYNTAX Score II with Lipid Profile, Serum Uric Acid Levels and Diabetes Mellitus in Patients with Multivessel Coronary Disease (str. 309-323)

engleski pdf 469kb
Odnos SYNTAX score 2 s nalazima lipidograma i urata te prisustvom šećerne bolesti u bolesnika s višežilnom koronarnom bolesti (str. 323-323)

Vedran Đambić, Ivica Bošnjak, Dijana Dumančić, Aleksandar Kibel
Izvorni znanstveni članak

Criteria for Primary or Two-Stage Diversion Procedures in Colon Injuries: Experience from a Tertiary Care Center in Montenegro (str. 324-331)

engleski pdf 282kb
Kriteriji za primarnu ili dvostupanjsku proceduru u liječenju ozljeda kolona: iskustva tercijarnog centra u Crnoj Gori (str. 332-332)

Ranko Lazović, Batrić Vukčević, Ognjenka Šarenac, Jelena Lazović, Nemanja Vukčević
Izvorni znanstveni članak

Awareness of the European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) Guidelines and Their Practical Usage in Croatia: An EUGOGO Pilot Study (str. 333-343)

engleski pdf 502kb
Poznavanje i praktična upotreba smjernica Europskog društva za Gravesovu orbitopatiju (European Group on Graves’ Orbitopathy, EUGOGO) u Hrvatskoj: probno istraživanje EUGOGO (str. 344-344)

Jelena Juri Mandić, Maja Baretić, Sanja Kusačić Kuna, Lorena Karla Šklebar, Krešimir Mandić, Antonela Geber, Petra Kristina Ivkić, Jasenka Petrović Jurčević, Lelio Baldeschi
Izvorni znanstveni članak

Expression of Connexin-40 and Interleukin 6 Genes in Patients with Atrial Fibrillation (str. 345-352)

engleski pdf 241kb
Ekspresija gena koneksina-40 i interleukina-6 kod bolesnika s atrijskom fibrilacijom (str. 353-353)

Saima Sharif, Hafsa Ijaz, Saira Rafaqat, Shabina Waris, Shagufta Naz, Aleksandra Klisic
Izvorni znanstveni članak

Ultrasound and Shear Wave Elastography for Distinguishing Benign and Malignant Axillary Lymph Nodes in Breast Cancer Patients (str. 354-361)

engleski pdf 348kb
Ultrazvuk i elastografija s posmičnim valom za razlikovanje dobroćudnih i zloćudnih limfnih čvorova u bolesnica s rakom dojke (str. 361-361)

Cihan Kalkan, Ilkay Koray Bayrak, Mesut Ozturk, Ahmet Veysel Polat
Izvorni znanstveni članak

Treatment Methods and Attitudes towards Primary Dysmenorrhea among Croatian Students: A Cross-Sectional Study (str. 362-370)

engleski pdf 391kb
Metode liječenja i stavovi hrvatskih studentica prema primarnoj dismenoreji: presječno istraživanje (str. 370-370)

Marta Horvat, Doroteja Pavan Jukić, Lovro Marinović, Danijel Bursać, Rosana Ribić, Marijana Neuberg, Dina Bursać
Izvorni znanstveni članak

Effect of Platelet Rich Fibrin on Wound Healing Time after Revascularization (str. 371-379)

engleski pdf 795kb
Uloga trombocitima obogaćenog fibrina u brzini cijeljenja rane nakon revaskularizacijskog zahvata (str. 379-379)

Mijo Mravičić, Ana Adžić-Kapitanović, Andrej Razumić, Marta Bakšić, Vedran Pažur, Tena Magovac, Marko Granić
Izvorni znanstveni članak

Intraocular Pressure of Premature Newborns – a Systematic Review with Meta-Analysis (str. 380-387)

engleski pdf 234kb
Intraokularni tlak nedonoščadi – sustavni pregled s metaanalizom (str. 387-387)

Kalina Trifonova, Kiril Slaveykov, Hristo Mumdzhiev
Pregledni rad

Concurrent Clostridium difficile colitis and Cytomegalovirus Infection as a Cause of Persistent Diarrhea after Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Non-Hodgkin Lymphoma Following Bendamustine-Based Conditioning (str. 388-394)

engleski pdf 301kb
Istodobni C. difficile kolitis i citomegalovirusna infekcija kao uzrok ustrajnog proljeva kod bolesnika s ne-Hodgkinovim limfomom nakon kondicioniranja baziranog na bendamustinu i autologne transplantacije krvotvornih matičnih stanica (str. 394-394)

Martina Sedinić Lacko, Zdravko Mitrović, Sandra Šestan Crnek, Ozren Jakšić, Željko Prka, Vlatko Pejša
Recenzija, prikaz

Clear Cell Variant of Ameloblastic Carcinoma of the Maxilla: A Case Report and Review of Differential Diagnostic and Therapeutic Approach (str. 395-401)

engleski pdf 857kb
Svjetlostanična inačica ameloblastičnog karcinoma maksile: prikaz slučaja i pregled diferencijalno-dijagnostičkog i terapijskog pristupa (str. 401-401)

Luka Manojlović, Daniel Jerković, Davor Brajdić, Predrag Knežević, Spomenka Manojlović
Recenzija, prikaz

Anaplastic Thyroid Carcinoma Developed Years after the Patient Had Undergone Partial Thyroidectomy due to Papillary Thyroid Carcinoma (str. 402-406)

engleski pdf 1054kb
Anaplastični karcinom štitnjače nastao godinama nakon što je bolesnica podvrgnuta djelomičnoj tireoidektomiji zbog papilarnog karcinoma štitnjače (str. 406-406)

Banu Karapolat, Yusuf Ziya Yamak, Ayten Livaoğlu
Recenzija, prikaz

