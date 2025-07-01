Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam , Vol. 20 No. 1 -2, 2025.
Sadržaj
Jasmina Hasanović, Helena Križan, Zvonimir Šatalić, Sanja Musić Milanović
Izvorni znanstveni članak
Pavo Perković, Valentina Rahelić, Tomislav Perković, Ivana Rumora Samarin, Sanja Klobučar, Dario Rahelić
Pregledni rad
Lidija Brkljačić, Kristina Pregiban, Marijana Ceilinger, Lenkica Penava, Marijeta Kralj, Ivanka Jerić
Izvorni znanstveni članak
