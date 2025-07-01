 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam , Vol. 20 No. 1 -2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.07.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.11.2025.

Sadržaj

BREAKFAST SKIPPING, SOFT DRINK INTAKE, AND LOW FRUIT AND CEREAL CONSUMPTION ARE LINKED TO OBESITY IN CROATIAN SCHOOLCHILDREN: THE CROCOSI STUDY (str. 4-9)

Jasmina Hasanović, Helena Križan, Zvonimir Šatalić, Sanja Musić Milanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 363kb
Uloga vitamina u reproduktivnom zdravlju žena (str. 10-16)

hrvatski pdf 354kb
The role of vitamins in women's reproductive health (str. 10-16)

Pavo Perković, Valentina Rahelić, Tomislav Perković, Ivana Rumora Samarin, Sanja Klobučar, Dario Rahelić
Pregledni rad

Stability of water-soluble vitamins in formulations of liquid enteral nutrition (str. 17-24)

engleski pdf 616kb
Stability of water-soluble vitamins in formulations of liquid enteral nutrition (str. 17-24)

Lidija Brkljačić, Kristina Pregiban, Marijana Ceilinger, Lenkica Penava, Marijeta Kralj, Ivanka Jerić
Izvorni znanstveni članak

