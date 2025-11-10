 Skoči na glavni sadržaj

Larus - Godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , Vol. 60 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 24.11.2025.

The avifauna of the Lastovo archipelago and surrounding sea area, Croatia (str. 7-33)

Ornitofauna Lastovskog arhipelaga i okolnog morskog područja, Hrvatska (str. 7-33)

Dries Engelen, Biljana Ječmenica
Izvorni znanstveni članak

Small pond, big insight: assessment of recapture probabilities and migration dynamics of passerines in the northern Adriatic karst landscape (str. 33-49)

Mala lokva, veliki uvidi: procjena vjerojatnosti ponovnog hvatanja i dinamike selidbe pjevica u krškom području sjevernog Jadrana (str. 33-49)

Louie Taylor, Ivan Budinski, Biljana Ječmenica, Iva Šoštarić
Izvorni znanstveni članak

Suburban biodiversity: the importance of a small SPA near Zagreb for riverine birds (str. 51-62)

Prigradska bioraznolikost: važnost malog POP-a kraj Zagreba za riječne ptice (str. 51-62)

Jelena Kralj, Luka Basrek, Tomica Rubinić, Sandra Hodić, Krešimir Mikulić
Izvorni znanstveni članak

Gniježđenje mrke crvenrepke Phoenicuros ochruros u škrinjicama tipa „pastirica“ ispod mostova (str. 63-64)

Nesting of the Black Redstart Phoenicuros ochruros in the “wagtail” type nestboxes under bridges (str. 63-64)

Zdravko Dolenec
Kratko priopćenje

Primjerci globalno izumrlog tankokljunog pozviždača Numenius tenuirostris u zbirci Nacionalnog prirodoslovnog muzeja u Sofiji (str. 65-69)

Specimens of the globally extinct Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris in the collection of the National Museum of Natural History in Sofia (str. 65-69)

Zlatozar N. Boev
Kratko priopćenje

Nalazi zlatovrane Coracias garrulus izvan poznatih područja gniježđenja u priobalnoj Hrvatskoj: indikacije za širenje areala gniježđenja? (str. 70-75)

Records of the European Roller Coracias garrulus outside known breeding areas in coastal Croatia: indications of breeding range expansion? (str. 70-75)

Krešimir Mikulić, Adrian Tomik, Sandra Hodić, Domagoj Tomičić
Kratko priopćenje

Prvo pojavljivanje snježne guske Anser caerulescens u Parku prirode Kopački rit i u Hrvatskoj (str. 76-79)

First observation of Snow Goose Anser caerulescens in Kopački Rit Nature Park and Croatia (str. 76-79)

Tibor Mikuska, Marija Vereš, Marin Škoro
Kratko priopćenje

Prvo potvrđeno gniježđenje galeba klaukavca Larus michahellis u kontinentalnoj Hrvatskoj (str. 80-82)

Louie Taylor, Biljana Ječmenica, Jelena Kralj, Luka Jurinović
Kratko priopćenje

