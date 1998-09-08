 Skoči na glavni sadržaj

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 20 No. 3, 1998.

  • Datum izdavanja: 08.09.1998.
  • Objavljen na Hrčku: 16.02.2026.

Sadržaj

Riječ urednika (str. 163-164)


Uvodnik

Aktualno stanje školskoga vjeronauka i župne kateheze u Crkvi u Hrvata. Katehetski kolokvij. Program (str. 165-165)


Ostalo

Pozdrav sudionicima (str. 166-167)

Srakić Marin
Ostalo

Uvodna riječ (str. 168-169)

Milan Šimunović
Ostalo

Prikaz religiozno-pedagoških i katehetskih zbivanja (1990.-1998.) (str. 170-182)

Überblick der religionspädagogischen und katechetischen Ereignisse (1990-1998) (str. 170-182)

Marko Jerković
Izvorni znanstveni članak

Izobrazba vjeroučitelja na našim učilištima (str. 183-189)

Bildung der Religionslehrern an unseren Lehranstalten (str. 183-189)

Josip Baloban
Izvorni znanstveni članak

Permanentna izobrazba vjeroučitelja (str. 190-195)

Ständige Fortbildung von Religionslehrern (str. 190-195)

Milan Šimunović
Pregledni rad

Vjerski odgoj djece predškolske dobi (3.-6./7. godine) (str. 196-209)

Religiőse Erziehung der Kinder im Vorschulalter (vom 3. bis 6./7. Lebensjahr). Erfahrung der "Ubergangszeit" - Anlaß zur Beharrlichkeit in der Zukunft (str. 196-209)

Alojzije Hoblaj
Izvorni znanstveni članak

Plan i program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi. Narav Plana i programa te njegove temeljne odrednice s obzirom na identitet i status vjeronauka i vjeroučitelja u osnovnoj školi u našim prilikama (str. 210-229)

Plan und Programm des katholischen Religionsunterrichts in der Grunschule. Natur des Plans und Programms und seine grundlegenden Richtlinien in bezug auf die Identität und den Status des Religionsunterrichts und der Religionslehrer in der Grund¬schule in unseren Umständen (str. 210-229)

Josip Baričević
Izvorni znanstveni članak

Katolički vjeronauk u srednjoj školi (str. 230-236)

Katholischer Religionsunterricht in der Mittelschule (str. 230-236)

Rudi Paloš
Izvorni znanstveni članak

Odnos između školskoga vjeronauka i župne kateheze (str. 237-237)

Josip Baričević
Sažetak sa skupa

Župna kateheza - stanje i perspektive (str. 238-240)

Pfarrgemeindekatechese: aktuelle Lage und Perspektiven für die Zukunft (str. 238-240)

Matija Stepinac
Pregledni rad

Rad s osobama s poteškoćama u razvoju (str. 241-245)

Menschen mit Entwicklungsstörungen und Arbeit mit ihnen (str. 241-245)

Zvonka Matoic
Pregledni rad

Studentska kateheza (str. 246-250)

Studentenkatechese (str. 246-250)

Stipe Nimac
Pregledni rad

Kateheza odraslih - obitelji (str. 251-257)

Katechese der Erwachsenen - der Familien (str. 251-257)

Đuro Hranić
Izvorni znanstveni članak

Crkveni pokreti i udruge - mjesto katehizacije (str. 258-263)

Kirchenbewegungen und Verbände - Ort der Katechisation (str. 258-263)

Tomislav Ivančić
Izvorni znanstveni članak

Kateheza u sredstvima društvenog priopćivanja (str. 264-270)

Katechese in Massenmedien (str. 264-270)

Mirko Mataušić
Izvorni znanstveni članak

Kateheza u sredstvima društvenog priopćivanja na primjeru Malog Koncila - MAK-a i njegovih popratnih izdanja i djela (str. 271-271)

Luka Depolo
Prethodno priopćenje

Redovnice u pastoralno-katehetskom djelovanju (str. 272-277)

Ordensschwestern im pastoralkatechetischen Wirken (str. 272-277)

Valentina Mandarić
Izvorni znanstveni članak

Religijskopedagoško i katehetsko izdavalaštvo (str. 278-282)

Religionspädagogische und katechetische Veröffentlichungen. Kurzer Rückblick auf Vergangenheit und einige Zukunftsorientationen (str. 278-282)

Ante Pavlović
Uvodnik

Organizacijski i pravni aspekti ostvarivanja vjeronauka u školi (str. 283-285)

Organisations- und Rechtsaspekte der Realisierung vom Religionsunterricht in der Schule (str. 283-285)

Stjepan Lice
Pregledni rad

Organizacijski i pravni aspekti ostvarivanja vjeronauka u školi (str. 286-289)

Organisations- und Rechtsaspekte der Realisation vom Religionsunterricht in der Schule (str. 286-289)

Zvonimir Kurečić
Pregledni rad

Stanje katehizacije na području vrhbosanske metropolije (str. 290-293)

Katechisationslage auf dem Gebiet der Vrbosanska Metropolie (str. 290-293)

Pavo Jurišić
Izvorni znanstveni članak

Aktualno stanje školskoga vjeronauka i župne kateheze u Crkvi u Hrvata. Zagreb, 20. travnja do 2. svibnja 1998. (str. 294-297)


Ostalo

