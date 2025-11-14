 Skoči na glavni sadržaj

Rostra : Časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru , Vol. 14 No. 14, 2025.

  • Datum izdavanja: 14.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 14.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 2-2)


Ostalo

hrvatski pdf 133kb
Riječ uredništva (str. 5-5)

Krste Gašperov
Uvodnik

hrvatski pdf 242kb
XVI. Dani povijesti (str. 9-10)

Tea Miše
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 1365kb
Novogodišnji seminar ISHA-e International u Osijeku (str. 11-12)

Fabijan Božić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 1217kb
Proljetni seminar ISHA-e International u Beogradu (str. 13-14)

Fabijan Božić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 2805kb
XVII. Dani povijesti (str. 15-16)

Fabijan Božić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 3173kb
Jednodnevni izlet Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru (str. 17-18)

Karlo Jovanović
Ostalo

hrvatski pdf 2726kb
Pripovijest o Sinuheu kao izvor za poznavanje egipatske povijesti i nadahnuće za roman Sinuhe Egipćanin (str. 21-30)

hrvatski pdf 562kb
The Tale of Sinuhe as a Source for Knowledge of Egyptian History and Inspiration for the Novel Sinuhe the Egyptian (str. 31-31)

Josip Imbrišak
Stručni rad

engleski pdf 261kb
Salonitanski Ager (str. 33-45)

hrvatski pdf 793kb
Salonitan Ager (str. 46-46)

Toma Gruica
Pregledni rad

engleski pdf 225kb
Bizantska percepcija Prve križarske vojne (str. 47-70)

hrvatski pdf 1012kb
Byzantine Perception of the First Crusade (str. 71-71)

Jakov Spahija
Stručni rad

engleski pdf 253kb
Teutonski viteški red na jugoistočnom obodu katoličke Europe (str. 73-105)

hrvatski pdf 1701kb
Teutonic Knights on the Southeastern Edge of Catholic Europe (str. 108-108)

Lovro Brlobuš
Pregledni rad

engleski pdf 248kb
Teritorijalni razvoj Poljica i njihov odnos sa Splitom (str. 109-125)

hrvatski pdf 1317kb
Territorial Development of Poljica and its Relations with Split (str. 126-126)

Toma Gruica
Pregledni rad

engleski pdf 292kb
Zabava i dokolica u zlatno doba Dubrovnika (str. 127-134)

hrvatski pdf 705kb
Entertainment and Leisure in the Golden Age of Dubrovnik (str. 135-135)

Ivana Protrka
Stručni rad

engleski pdf 238kb
František Palacký's Vision for Austro-Slavism: A Historical Perspective (str. 137-144)

engleski pdf 744kb
František Palacký's Vision for Austro-Slavism: A Historical Perspective (str. 145-145)

Mirna Makovac
Pregledni rad

engleski pdf 233kb
Odnos Britanskog Carstva i Irske tijekom 19. i 20. stoljeća (str. 147-157)

hrvatski pdf 974kb
The Relationship Between the British Empire and Ireland during the 19th and 20th Century (str. 158-158)

Monika Meter
Stručni rad

engleski pdf 222kb
Analiza djelovanja Magnusa Hirschfelda: Od pamfleta do paljenja Instituta za seksologiju 1933. (str. 159-173)

hrvatski pdf 1282kb
Analysis of Magnus Hirschfeld's Work: From a Pamphlet to the Burning of the Institute of Sexology in 1933 (str. 174-174)

Maharana Čičić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 272kb
Recenzija serije Izabrani (Chosen) (str. 177-178)

Dora Jovanović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 341kb
Hikmet Karčić, "Krajnje desničarski pokreti i smibolika na zapadnom Balkanu", Sarajevo, International Republican Institute, 2022. (str. 179-180)

Omer Merzić
Recenzija, prikaz

bosanski pdf 237kb
Jonathan Riley-Smith, Križarski ratovi, Verbum, Split, 2007 (str. 181-182)

Ivan Prskalo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 323kb
Recenzija dokumentarne serije Rise of Empires: Ottoman (str. 183-184)

Monika Meter
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 335kb
MISLI ZNALCA: dr. sc. Antun Nekić (str. 187-199)

hrvatski pdf 791kb
THOUGHTS OF AN EXPERT: Antun Nekić, PhD (str. 187-199)

Tea Miše, Karlo Jovanović
Ostalo

engleski pdf 791kb

