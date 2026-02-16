 Skoči na glavni sadržaj

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 16 No. 1, 1994.

  • Datum izdavanja: 15.03.1994.
  • Objavljen na Hrčku: 16.02.2026.

Sadržaj

Riječ urednika (str. 2-3)


Uvodnik

Ivan i sinoptici: Ivan kao "duhovno evanđelje" (str. 4-10)

Johannes und die Synoptiker: Johannes als geistiges Evangelium (str. 4-10)

Anto Popović
Izlaganje sa skupa

Isusovi susreti u Ivanovom evanđelju: prvi učenici, Nikodem, Samarijanka (str. 11-19)

Jesu Begegnungen im Johannesevangelium: erste Jünger, Nikodemus, die Samariterin (str. 11-19)

Josip Baloban
Izlaganje sa skupa

Mjesto i uloga znaka (čuda) u Ivanovu evanđelju (str. 20-28)

Stellung und Rolle der Zeichen im Johannesevangelium (str. 20-28)

Ivan Dugandžić
Izlaganje sa skupa

Samostojni "Ja jesam" u 4. evanđelju (str. 29-42)

Das absolute "Ego eimi" im 4. Evangelium (str. 29-42)

Pero Vidović
Izlaganje sa skupa

Isusov oproštajni govor (str. 43-52)

Abschiedsrede Jesu (str. 43-52)

Tomislav Ivančić
Izlaganje sa skupa

Neki psihološki pristupi biblijskim tekstovima (str. 53-58)

Psychologischer und Kommunikationsaspekt bei Begegnung mit Evangeliumstexten (str. 53-58)

Vlatko Badurina
Izlaganje sa skupa

Metodika vjeronauka u srednjoj školi. Nastavne jedinice: vjenčanje/ženidba, brak (str. 59-69)

Methodik des Religionsunterrichtes in der Mittelschule. Unterrichtseinheiten: Trauung/Vermählung, Ehe (str. 59-69)

Dragutin Rosandić, Marko Alerić
Izlaganje sa skupa

Zlo, krivnja i patnja (str. 70-78)

Übel, Schuld und Leiden (str. 70-78)

Tomislav Ivančić
Stručni rad

Šport kao sredstvo - da, ali kao cilj - ne (str. 79-80)

Nedjeljko Kujundžić
Recenzija, prikaz

