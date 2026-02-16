Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 16 No. 1, 1994.
- Datum izdavanja: 15.03.1994.
- Objavljen na Hrčku: 16.02.2026.
Sadržaj
Uvodnik
Anto Popović
Izlaganje sa skupa
Josip Baloban
Izlaganje sa skupa
Ivan Dugandžić
Izlaganje sa skupa
Pero Vidović
Izlaganje sa skupa
Tomislav Ivančić
Izlaganje sa skupa
Vlatko Badurina
Izlaganje sa skupa
Dragutin Rosandić, Marko Alerić
Izlaganje sa skupa
Tomislav Ivančić
Stručni rad
Nedjeljko Kujundžić
Recenzija, prikaz
