Medicus , Vol. 34. No. 1., 2025.

  • Datum izdavanja: 27.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.11.2025.

Uvodnik: Kardio-reno-metaboličko zdravlje (str. 5-6)

Ines Bilić-Ćurčić, Diana Delić-Brkljačić, Bojan Jelaković
Uvodnik

hrvatski pdf 50kb
Povišen arterijski tlak i arterijska hipertenzija – nove smjernice iz farmakoterapijske perspektive (str. 7-13)

hrvatski pdf 363kb
Elevated Blood Pressure and Arterial Hypertension – New Guidelines from a Pharmacotherapeutic Perspective (str. 7-13)

Andrej Belančić
Pregledni rad

engleski pdf 363kb
Arterijska hipertenzija – od definiranja do dijagnoze (str. 15-24)

hrvatski pdf 377kb
Arterial Hypertension: From Definition to Diagnosis (str. 15-24)

Patricia Batković
Pregledni rad

engleski pdf 377kb
Zašto je bolesnicima s arterijskom hipertenzijom teško pridržavati se uputa o liječenju? (str. 25-31)

hrvatski pdf 136kb
Why do Patients with Arterial Hypertension not Adhere to Treatment Instructions? (str. 25-31)

Valerija Bralić Lang
Pregledni rad

engleski pdf 136kb
Liječenje dislipidemija (str. 33-38)

hrvatski pdf 334kb
Treating Dyslipidemia (str. 33-38)

Kristina Selthofer-Relatić
Pregledni rad

engleski pdf 334kb
Liječenje dislipidemije u bolesnika s bolešću perifernih arterija (str. 39-46)

hrvatski pdf 114kb
Treating Dyslipidemia in Patients with Peripheral Arterial Disease (str. 39-46)

Mislav Vrsalović, Karlo Golubić
Pregledni rad

engleski pdf 114kb
"Prirodno" ili znanstveno potvrđeno u liječenju hiperlipidemije (str. 47-53)

hrvatski pdf 368kb
“Natural” or Scientifically Proven Treatment of Hyperlipidemia (str. 47-53)

Jadranka Karuza
Pregledni rad

engleski pdf 368kb
Farmakološko i nefarmakološko liječenje zatajivanja srca s reduciranom sistoličkom funkcijom (str. 55-64)

hrvatski pdf 402kb
Pharmacological and Non-Pharmacological Heart Failure Treatment with Reduced Systolic Function (str. 55-64)

Matias Trbušić, Petra Radić
Pregledni rad

engleski pdf 402kb
Zatajivanje srca i komorbiditeti (str. 65-69)

hrvatski pdf 333kb
Heart Failure and Comorbidities (str. 65-69)

Duška Glavaš
Pregledni rad

engleski pdf 333kb
Danas smo deblji nego ikada – zašto? (str. 71-77)

hrvatski pdf 156kb
Why is Obesity Today More Prevalent than Ever? (str. 71-77)

Maja Baretić
Pregledni rad

engleski pdf 156kb
Možemo li kontrolirati apetit? (str. 79-84)

hrvatski pdf 1374kb
Can We Control Appetite? (str. 79-84)

Gorana Mirošević
Pregledni rad

engleski pdf 1374kb
Sveobuhvatno liječenje debljine – od prevencije do intervencije (str. 85-93)

hrvatski pdf 120kb
Comprehensive Obesity Treatment – From Prevention to Intervention (str. 85-93)

Sanja Klobučar
Pregledni rad

engleski pdf 120kb
Liječenje šećerne bolesti tipa 2 (str. 95-104)

hrvatski pdf 210kb
Treating Type II Diabetes (str. 95-104)

Tomislav Božek
Pregledni rad

engleski pdf 210kb
Pušenje i kardio-reno-metaboličko zdravlje (str. 105-112)

hrvatski pdf 124kb
Smoking and Cardio-Renal-Metabolic Health (str. 105-112)

Josipa Josipović, Katja Jankov, Vladimir Prelević, Iva Ivanko, Nikola Bulj, Ana Jelaković
Pregledni rad

engleski pdf 124kb
Kardio-reno-metaboličko zdravlje u Hrvatskoj (str. 113-118)

hrvatski pdf 116kb
Cardio-Kidney-Metabolic Health in Croatia (str. 113-118)

Ana Jelaković, Ivan Pećin, Josipa Josipović, Valerija Bralić Lang, Olgica Velkovski, Andrej Belančić, Bojan Jelaković
Pregledni rad

engleski pdf 116kb
Učinkovitost javnozdravstvenih akcija i njihova refleksija u kliničkoj praksi (str. 119-124)

hrvatski pdf 347kb
Effectiveness of Public Health Actions and their Effects in Clinical Practice (str. 119-124)

Ivan Pećin, Ana Jelaković, Josipa Josipović, Valerija Bralić Lang, Olgica Velkovski, Andrej Belančić, Bojan Jelaković
Pregledni rad

engleski pdf 347kb
Digitalno praćenje zdravlja u kardiologiji (str. 125-130)

hrvatski pdf 347kb
Digital Health Monitoring in Cardiology (str. 125-130)

Ivo Darko Gabrić
Pregledni rad

engleski pdf 347kb
Farmaceutska skrb u eri kroničnih bolesti (str. 131-138)

hrvatski pdf 383kb
Pharmaceutical Care in the Era of Chronic Diseases (str. 131-138)

Olgica Velkovski Škopić
Pregledni rad

engleski pdf 383kb
Stranica za pacijente: Kardio–reno–metaboličko zdravlje (str. 139-139)

Zrinka Kostelić
Ostalo

hrvatski pdf 4495kb
Hemangiom jajnika koji oponaša karcinom jajnika (str. 141-144)

hrvatski pdf 2711kb
Ovarian Hemangioma Mimicking Ovarian Carcinoma (str. 141-144)

Mato Pavić, Krunoslav Budimir, Davor Petrović, Evita Prtenjača, Luka Puvačić Solomun, Ivana Maurac Pašalić
Stručni rad

A Rare Presentation of Ovarian Ectopic Pregnancy and Contralateral Ovarian Dermoid Cyst (str. 145-148)

engleski pdf 1284kb
Koegzistencija ovarijske trudnoće i dermoidne ciste na kontralateralnom jajniku (str. 145-148)

Ivana Maurac Pašalić, Leo Žagar, Evita Prtenjača, Luka Puvačić Solomun, Krunoslav Budimir, Mato Pavić
Stručni rad

hrvatski pdf 1284kb

