ADMET and DMPK , Vol. 13 No. 5, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.11.2025.

Epithelial-mesenchymal dynamics in cancer: Role of signalling pathways, stromal interactions and natural therapies

Iram Khan, Anindita Behera, Kamesh R. Babu, Faisal Rehman, Farah Rehan, Shraddha Manish Gupta, Siddharth Singh
Pregledni rad

engleski pdf 841kb
Nano-biomaterials in cancer therapy: Advances in targeting and overcoming cancer stem cell resistance

Marzieh Dehghani, Behnam Hajipour-Verdom=, Fatemeh Rahimzadeh, Parviz Abdolmaleki
Pregledni rad

engleski pdf 1041kb
Topical composite hydrogel incorporating human amniotic membrane and spidroin for the treatment of chronic wounds in diabetes mellitus

Suyarta Efrida Pakpahan, Anggraini Barlian, Arie Wibowo, Indra Wibowo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2542kb
Comparison of lipophilic and size-exclusion membranes: creating sink conditions with cyclodextrin

Petra Tőzsér, Szabina Kádár, Edina Szabó, Hajnalka Pataki, Péter Sóti, Péter Laczay, György Tibor Balogh, Bálint Sinkó, Eniko Borbas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1302kb
New xanthone and chemical constituents from the aerial parts of Mallotus glomerulatus and their cytotoxicity in MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cells

Napasorn Chabang, Chanikarn Wongwitayasombat, Patoomratana Tuchinda, Bamroong Munyoo, Niwat Kangwanrangsan, Suradej Hongeng, Bodee Nutho, Sitthivut Charoensutthivarakul, Phongthon Kanjanasirirat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1338kb
Development of a biorelevant dissolution method for inhalation products: Proof of concept using drugs with diverse solubilities

Amar Elezović, Sandra Cvijić, Saša Pilipović, Alisa Elezović, Jelena Parojčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 829kb
Advancing through the blood-brain barrier: mechanisms, challenges and drug delivery strategies

Ronny Vargas, Noelia Martinez-Martinez, Catalina Lizano-Barrantes, Jorge Andrés Pacheco-Molina, Encarna García-Montoya, María Pilar Pérez-Lozano, Josep María Suñe-Negre, Carlos Suñe, Marc Suñe-Pou
Pregledni rad

engleski pdf 1472kb
Elucidating CYP2D6-driven metabolism and hepatotoxic bioactivation of metoprolol in plateable human and animal hepatocytes

Jiang Pu, Mei Yang, Min Zhang, Ruiqi Gao, Yue Xiao, Lingyu Liu, Chuanjing Zhang, Wennuo Xu, Kaifang Li, Wanyong Feng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1346kb
Pembrolizumab in PD-L1-positive advanced non-small cell lung carcinoma: A meta-analysis of survival benefits and immune-related toxicity events patterns

Alendra Chakramurty, Adetya Rahma Dinni, Ihda Silvia, Aprilyan Laras Cantika, Citrawati Dyah Kencono Wungu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1125kb
Interaction between albumin originating from persons with uncontrolled diabetes mellitus type 2 and food antioxidants

Miloš Šunderić, Dragana Dekanski, Olgica Nedić
Ostalo

engleski pdf 765kb
Lipid functionalized silver-coated carbon dot-capped manganese ferrite as drug-free core-shell nanoparticles for multimodal imaging and therapy

Anbazhagan Thirumalai, Pazhani Durgadevi, Venkatakrishnan Kiran, Koyeli Girigoswami, Alex Daniel Prabhu, Agnishwar Girigoswami
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3886kb
Prediction of metabolism and solubility of tablet-form drugs according to the biopharmaceutical drug disposition classification system

Yaroslava Pushkarova, Galina Zaitseva, Kaouthar Bouaalam
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 481kb

