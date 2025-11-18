 Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 147 No. 9-10, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 20.11.2025.

Klasifikacija, dijagnostički postupnik i mjere ishoda u bolesnika s križoboljom: smjernice Hrvatskoga vertebrološkog društva (str. 317-337)

hrvatski pdf 890kb
Classification, diagnostic pathway, and outcome measures in patients with low back pain: Guidelines of the Croatian Society of Vertebrology (str. 317-337)

Simeon Grazio, Arijana Lovrenčić-Huzjan, Marija Ivica, Rudolf Vukojević, Alemka Krajač-Čupić, Frane Grubišić, Karlo Houra, Nadic Laktašić Žerjavić, Tatjana Nikolić, Porin Perić, Darko Perović, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Tonko Vlak, Helena Markulin, Lea Škorić, Vladimir Trkulja
Stručni rad

Učinkovitost vježbi na bol i onesposobljenost u odraslih bolesnika s kroničnom nespecifičnom vratoboljom (str. 338-350)

hrvatski pdf 663kb
Effectivness of the exercises on pain and disability in adults with non-specific chronic neck pain (str. 338-350)

Dubravka Šalić Herjavec, Helena Markulin, Simeob Grazio
Izvorni znanstveni članak

Zašto imamo najveću epidemiju hripavca u posljednjih šezdeset i pet godina u Primorsko-goranskoj županiji? (str. 351-358)

hrvatski pdf 731kb
Why do we have the biggest pertussis outbreak in the last sixty-five years in Primorje-Gorski Kotar County? (str. 351-358)

Morana Tomljenović
Izvorni znanstveni članak

Od tvornice Jakoba Hlavke do Instrumentarije: ususret 130. obljetnici proizvodnje medicinskih instrumenata i opreme u Hrvatskoj (str. 359-367)

hrvatski pdf 1266kb
From Jakob Hlavka’s factory to Instrumentaria: celebrating the 130th anniversary of the production of medical instruments and equipment in Croatia (str. 359-367)

Stella Fatović-Ferenčić, Silvija Brkić Midžić
Izvorni znanstveni članak

Termini kompjutorizirane tomografije i propušteni pregledi kod bolesnika sa zloćudnim bolestima u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije u razdoblju između 2017. i 2024. (str. 368-369)

hrvatski pdf 404kb
Computed tomography apppointments and no-shows in patients with cancer at General Hospital of Šibenik-Knin County in the period between 2017 and 2024. (str. 368-369)

Marija Valovičić Krečak, Ivan Krečak, Ivan Gracin, Marko Skelin, Jasminka Brkičić
Pismo uredniku

Rijetka, ali među nama – zašto i dalje propuštamo ASMD? (str. 370-371)

hrvatski pdf 418kb
Rare, Yet Among Us – Why Are We Still Missing ASMD? (str. 370-371)

Ivan Pećin, Iveta Merćep, Ivo Barić, Jasminka Sinčić Petričević, Goran Palčevski, Ernest Bilić, Nadira Duraković
Pismo uredniku

Prof. prim. dr. sc. ANTE PETRIČEVIĆ, dr. med. [2. 8. 1942. – 16. 6. 2025.] (str. 372-372)

hrvatski pdf 371kb
Prof. prim. dr. sc. ANTE PETRIČEVIĆ, dr. med. [2. 8. 1942. – 16. 6. 2025.] (str. 372-372)

Nenad Ilić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

