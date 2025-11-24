 Skoči na glavni sadržaj

Šumarski list , Vol. 149 No. 11-12, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 12.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Na kraju 2024. godine (str. 501-501)

hrvatski pdf 67kb
At the end of 2025 (str. 502-502)

Uredništvo HŠD
Uvodnik

engleski pdf 68kb
Accuracy of tree attribute estimates by personal laser scanning in an old pedunculate oak forest (str. 515-515)

engleski pdf 90kb
Točnost procjene atributa pojedinačnih stabala ručnim laserskim skeniranjem u staroj sastojini hrasta lužnjaka (str. 503-516)

Ante Seletković, Albert Seitz, Andro Kokeza, Matej Matošević, Ivan Balenović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7859kb
Morphological and anatomical diversity of Juniperus sabina var. balkanensis in the Croatian Dinaric Mountains (str. 517-530)

Igor Poljak, Gabrijela Svalina, Nives Vulama, Mia Radočaj, Kristina Buzina, Daniel Krstonošić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2074kb
Cone and seed variability in Serbian spruce – indicators of population endangerment (str. 531-544)

Milan Mataruga, Branislav Cvjetković, Borut Bosančić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1157kb
Assessment of growth parameters in Pinus sylvestris L. stands: Five-year results of precommercial thinning (str. 545-557)

İbrahim Turna, Fahrettin Atar, Ali Osman Güzel, Fikret Koç, Giyasettin Akbin, Halil Barış Özel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 730kb
A new tritrophic association: Syspastospora parasitica on Beauveria pseudobassiana infecting Corythucha arcuata (str. 559-562)

Marta Kovač
Kratko priopćenje

engleski pdf 537kb
Ticks as vectors of zoonotic pathogens: public health aspects in the Istria county (str. 572-572)

engleski pdf 76kb
Krpelji kao vektori zoonotskih patogena: javnozdravstveni aspekti u Istarskoj županiji (str. 563-571)

Maja Cvek, Marko Vucelja, Darja Puškadija, Danijela Poljuha, Dalibor Broznić, Emina Pustijanac, Marina Šantić, Dijana Tomić Linšak
Pregledni rad

hrvatski pdf 1445kb

Posjeta: 0 *