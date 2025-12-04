Tourism and hospitality management , Vol. 31 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 04.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ana Čuić Tanković, Jelena Kapeš, Antonia Fućak
Izvorni znanstveni članak
Prosenjit Ghosh, Srijib Shankar Jha, Mir Abdul Sofique, P. Priyadarsini
Izvorni znanstveni članak
Tran Thi Van Trang, Mai Ngoc Khuong
Izvorni znanstveni članak
Huifang Li, Dalilawati Zainal
Izvorni znanstveni članak
Yousef Ibrahim Y. Shugdar, Rosmini Omar, Suzilawati Kamarudin
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *