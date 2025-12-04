 Skoči na glavni sadržaj

Tourism and hospitality management , Vol. 31 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 04.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Investigating source credibility for travel planning on Facebook groups (str. I-XI)

Ana Čuić Tanković, Jelena Kapeš, Antonia Fućak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 395kb
The perceived impact of cultural heritage tourism on sustainable community development: a moderated-mediation analysis (str. I-XII)

Prosenjit Ghosh, Srijib Shankar Jha, Mir Abdul Sofique, P. Priyadarsini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 602kb
The role of internal factors of partners on creativity, value co-creation and business performance: Evidence from the tourism industry in Vietnam (str. I-XIV)

Tran Thi Van Trang, Mai Ngoc Khuong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 460kb
Environmental management disclosures, online customer ratings and green-leader hotel performance (str. I-XV)

Huifang Li, Dalilawati Zainal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 652kb
The impact of customer orientation, competitive orientation, and inter-functional coordination on the organizational ambidexterity and performance of Saudi Arabian hotel chains (str. I-XIII)

Yousef Ibrahim Y. Shugdar, Rosmini Omar, Suzilawati Kamarudin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 510kb

Posjeta: 0 *