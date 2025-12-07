Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu , Vol. 74 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 07.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Djeca i globalne platforme: Evaluacija odgojnih poruka iz crtanog filma Maša i Medvjed (str. 5-25)

Ana Mirković Moguš, Rahaela Varga, Sara Fabičević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 535kb
Children and global platforms: Evaluation of educational messages in the cartoon Masha and The Bear (str. 27-48)

Ana Mirković Moguš, Rahaela Varga, Sara Fabičević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 504kb
The role of pre-service teacher education in the development of students’ competencies for shaping LGBTIQ- inclusive educational practice (str. 49-67)

Barbara Kušević, Ana Širanović, Marija Bartulović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 388kb
Understanding student motivation: Diffrences between general and gifted student populations (str. 69-88)

Dorotea Vrbanović Lisac, Nikola Marangunić, Slavica Šimić, Ines Radanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 437kb
Kvantitativni, kvalitativni i mješovitometodski pristupi u društvenim istraživanjima: Should i stay or should i go (str. 89-109)

Marija Lončar
Pregledni rad

hrvatski pdf 603kb
Quantitative, qualitative and mixed method approaches in social research: Should i stay or should i go (str. 111-130)

Marija Lončar
Pregledni rad

engleski pdf 594kb

