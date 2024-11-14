 Skoči na glavni sadržaj

Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva = rivista della Società Storica Istriana = časopis Istrskega zgodovinskega društva = the Istrian Historical Society review , No. 14, 2024.

  • Datum izdavanja: 08.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.12.2025.

Sadržaj

Adriatic drystone constructions in corbelling (str. 9-34)

engleski pdf 1041kb
Jadranske suhozidne nepravo svođene građevine (str. 9-34)

Le costruzioni in pietra a secco con pseudo cupola sull’Adriatico (str. 9-34)

Borut Juvanec
Pregledni rad

Lovro Kurelić, Istranin na dvoru Leopolda I. Poliglot, carski herald i dvorjanin (str. 35-64)

hrvatski pdf 1314kb
Lovro Kurelić, an Istrian at Leopold I’s court. Polyglot, imperial herald and courtier (str. 35-64)

Lovro Kurelić, poliglotta, cortigiano e araldo imperiale, un istriano alla corte di Leopoldo I d’Asburgo (str. 35-64)

Robert Kurelić
Izvorni znanstveni članak

Produzione tipografica in lingua croata a Fiume e a Sušak durante la Prima guerra mondiale (1914 – 1918) (str. 67-87)

talijanski pdf 228kb
Print production in Croatian in Rijeka and Sušak during World War I (1914-1918) (str. 67-87)

Tiskarska produkcija na hrvatskom jeziku u Rijeci i Sušaku tijekom Prvoga svjetskog rata (1914. – 1918.) (str. 67-87)

Sanja Holjevac
Prethodno priopćenje

Katolička Crkva i talijanski fašizam: novi historiografski pogledi i primjer crkvene povijesti Rijeke (str. 89-110)

hrvatski pdf 206kb
The Catholic Church and Italian fascism: New historiographic views and the example of Rijeka’s church history (str. 89-110)

Chiesa Cattolica e fascismo in Italia: nuovi risultati storiografici e l’esempio della storia ecclesiastica di Fiume (Rijeka) (str. 89-110)

Marko Medved
Izvorni znanstveni članak

Društvene i gospodarske prilike u kotaru Pazin tijekom vojne uprave u Istri 1945. – 1947. (str. 111-139)

hrvatski pdf 256kb
Social and economic conditions in the District of Pazin during the military administration in Istria, 1945 – 1947 (str. 111-139)

Circostanze sociali e politiche nel Circondario di Pisino durante l’amministrazione militare in Istria 1945 – 1947 (str. 111-139)

Vedran Dukovski
Izvorni znanstveni članak

Tatjana Bradara, Benediktinke u Puli. Arheološko istraživanje grobnica crkve sv. Teodora, Monografije i katalozi 38, Pula: Arheološki muzej Istre, 2023., 397 str. (str. 143-145)

Ana Azinović Bebek
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 86kb
Attilio Krizmanić, Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918., Pula: Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’Istria, 2023., 199 str. (str. 145-148)

David Orlović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 96kb
Frank Wiggermann, Dal Kaiser al Duce. Lodovico Rizzi (1859-1945). Una carriera austro-italiana in Istria, Rovinj: Centro di ricerche storiche di Rovigno, 2023., 455 str. (str. 149-151)

Diego Han
Recenzija, prikaz

talijanski pdf 84kb
Ivan Mišković – Andrej Bader, General iz Premanture. Knjiga 3: Titov specijalni savjetnik, Medulin: Općina Medulin, 2021., 533 str. (str. 152-155)

Luka Tidić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 95kb
10. istarski povijesni biennale, Corpus, carnalitas…: o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču 20. i 21. svibnja 2021., urednice Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Državni arhiv u Pazinu, 2023., 206 str. (str. 155-163)

Gabriela Braić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 118kb
Histria archaeologica, sv. 53/2022, Pula 2023., 243 str. (str. 163-165)

Andrea Milotić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 83kb
Valvasor u Istri. 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske, autorice izložbe i prijevoda teksta Katarina Marić i Sunčica Mustač, Pula: Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dellʼIstria, 2022., 160 str. (str. 165-169)

Monika Zuprić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 96kb
Canto le Mantignade e vado torno (CD-ROM), Šišan – Sissano: Comunità degli Italiani, 2024. (str. 169-170)

Noel Šuran
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 86kb
Kantaduri. Dokument o kantu. Vokalni tradicijski glazbeni izraz Istre (2 CD + 2 DVD BOX), Pula: Tondak, 2023. (str. 171-174)

Noel Šuran
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 98kb
Instruktivni dan za učitelje i nastavnike te voditelje projekata osnovnih i srednjih škola Istarske županije u školskoj 2023./2024. godini, Draguć, 13. i 19. prosinca 2023. (str. 174-175)

Igor Jovanović, Dijana Muškardin
Vijest

hrvatski pdf 79kb
Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2023. godini (str. 176-180)

Maurizio Levak
Vijest

hrvatski pdf 95kb

