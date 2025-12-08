 Skoči na glavni sadržaj

Food Technology and Biotechnology , Vol. 63 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 08.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Replacing Hydrogenated Fat in Cookies with Oleogels Based on Butia odorata Seed Oil and Beeswax (str. 425-436)

engleski pdf 1242kb
Zamjena hidrogenirane masti u keksima s oleogelovima na bazi ulja sjemenki žele palme (Butia odorata) i pčelinjeg voska (str. 425-436)

Cristina Jansen-Alves, Elder Pacheco da Cruz, Rosinei Silva Santos, Camila de Oliveira Pacheco, Carem Perleberg, Helen Cristina dos Santos Hackbart, Claudio Martin Pereirade de Pereira, Alvaro Renato Guerra Dias, Elessandra da Rosa Zavareze
Izvorni znanstveni članak

Assessment of Quality Indices in Japanese Quince (Chaenomeles japonica L.) Juice and Concentrate: Evaluating the Impact of Hydrolytic Enzymes and Clarifiers (str. 437-448)

engleski pdf 458kb
Procjena kakvoće soka i koncentrata japanske dunje (Chaenomeles japonica L.): utjecaj hidrolitičkih enzima i bistrila (str. 437-448)

Dalija Segliņa, Inta Krasnova, Vitalijs Radenkovs, Karina Juhņeviča-Radenkova, Ingmārs Cinkmanis, Linards Kļaviņš, Danija Lazdiņa
Izvorni znanstveni članak

Snacks Fortified with Protein Concentrate from Spotted Goatfish (Pseudupeneus maculatus) and Passion Fruit (Passiflora edulis) Shell Flour (str. 449-458)

engleski pdf 380kb
Grickalice obogaćene proteinskim koncentratom ribe vrste Pseudupeneus maculatus i brašnom od kore marakuje (Passiflora edulis) (str. 449-458)

Ana Beatriz Benevides, Rodrigo Pinheiro Crasto Amaral, Eloá Dandara Carvalho da Silva, Maria Inês Sucupira Maciel, Neide Kazue Sakugawa Shinohara, Maria Beatriz de Abreu Gloria, Paulo Roberto Campagnoli de Oliveira Filho
Izvorni znanstveni članak

Effect of Apigenin-Enriched Elsholtzia splendens Flower Extract on Lipid and Reactive Oxygen Species (ROS) Accumulation in 3T3-L1 Cells and Caenorhabditis elegans (str. 459-469)

engleski pdf 1303kb
Utjecaj ekstrakta cvijeta elšolcije (Elsholtzia splendens) obogaćenog apigeninom na nakupljanje lipida i reaktivnih kisikovih spojeva (ROS) u stanicama 3T3-L1 te u obliću Caenorhabditis elegans (str. 459-469)

Seulbi Lee, Soo-Im Choi, Miran Jang
Izvorni znanstveni članak

Effect of Lachnum YM156 Polyphenol on STAT3/COX-2 Signal Pathway and Gut Microbiota in Mice with N-Nitrosodiethylamine-Induced Hepatic Injury (str. 470-479)

engleski pdf 3957kb
Utjecaj polifenola iz gljive Lachnum YM156 na signalni put STAT3/COX-2 i crijevnu mikrobiotu miševa s ozljedom jetre izazvanom N-nitrozodietilaminom (str. 470-479)

Tingting Chen, Dong Liu, Ming Ye
Izvorni znanstveni članak

Quality Characteristics and Storage Stability of Guava Nectar Formulated with Natural Sweeteners (str. 480-492)

engleski pdf 3030kb
Kakvoća i stabilnost nektara od guave s dodatkom prirodnih zaslađivača tijekom skladištenja (str. 480-492)

Muskaan Gupta, Swati Kapoor, Manju Bala, Bal Vipin Chandra Mahajan
Izvorni znanstveni članak

Decolorized and Undecolorized Ethanol Extracts of Ginggiyang (Leea aequata L.) Leaves as Effective Preservatives of Edible Products (str. 493-501)

engleski pdf 766kb
Obojeni i bezbojni etanolni ekstrakti lišća biljke Leea aequata L. kao učinkoviti konzervansi jestivih proizvoda (str. 493-501)

Purwaniati Purwaniati, Rahmana Emran Kartasasmita, Maria Immaculata Iwo, Muhamad Insanu
Izvorni znanstveni članak

Exploring Chia Mucilage as a Potential Additive for Salt Reduction in Traditional Balkan Minced Meat Product Ćevap (str. 502-510)

engleski pdf 318kb
Ispitivanje potencijala korištenja sluzi chia sjemenki kao dodatka za smanjenje soli u tradicionalnom balkanskom proizvodu od mljevenog mesa – ćevapu (str. 502-510)

Sanja Đurđević, Igor Tomašević, Steva Lević, Nikola Stanišić, Vladimir Kurćubić, Slaviša Stajić
Prethodno priopćenje

Impact of Aromatic Extracts on Chemical Profile and Sensory Perception of Bread (str. 511-520)

engleski pdf 557kb
Utjecaj aromatičnih ekstrakata na kemijski profil i senzorske ocjene kruha (str. 511-520)

Liege A. Pascoalino, Eliana Pereira, Elisabete Ferreira, Júlia C. Kessler, Madalena M. Dias, Vanessa Vieira, Andreia Afonso, Cristina Gallego, Manuel Gómez, Isabel M. Martins, Lillian Barros
Izvorni znanstveni članak

Effect of Chitin-Glucan Hydrogel Coating on Shelf Life of Kashar Cheese (str. 521-530)

engleski pdf 1181kb
Utjecaj hidrogela na bazi hitina i glukana na trajnost sira kašar (str. 521-530)

Özge Aslan, Arzu Cagri-Mehmetoglu
Izvorni znanstveni članak

Pregled napretka u području 3D ispisa hrane s naglaskom na personaliziranu prehranu i primjenu u funkcionalnoj hrani (str. 531-549)

Recent Advances in 3D Food Printing: A Review with Focus on Personalized Nutrition and Functional Food Applications (str. 531-549)

Rasheeda Meembidi, Mohan Chitradurga Obaiah, Remya Sasikala, Bindu Jaganath
Pregledni rad

engleski pdf 2786kb
Acknowledgement to all Field editors and referees for their help in editing in 2025 (str. 551-552)

engleski pdf 56kb
Zahvala svim Područnim urednicima i recenzentima za pomoć u 2025. godini


Zahvala

Posjeta: 0 *