 Skoči na glavni sadržaj

Transactions of FAMENA , Vol. 49 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Optimisation of Cutting Parameters Using an Empirical Model to Achieve the Appropriate Surface Roughness of an O-Ring Groove (str. 1-16)

Muhammad Azam, Mirza Jahanzaib
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4115kb
Compression Characteristics of Sorghum Straw Based on its Microstructure and Inverse Reconstruction (str. 17-28)

Guoyu Li, Yexuan Luo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4205kb
Study on the Impact of Fill Gap and Layer Height on Residual Stresses in Arc Cladding Layers in Remanufactured Wind Turbine Broken Gear Teeth (str. 29-44)

Qiangqiang Zhang, Yang Gao, Fuwei Wang, Yaowei Yong, Mengmeng Cao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4351kb
Preliminary Oil Film Analysis of EHL Based on Cutter Tilted VH-CATT Cylindrical Gear (str. 45-67)

Yongping Liu, Linli Bao, Dengqiu Ma, Changbin Dong, Yongqiao Wei, Bing Jiang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1631kb
Study on Bulging Deformation of 0Cr18Ni9 Stainless Steel Continuously Cast Slab Based on High-Temperature Creep Property (str. 69-82)

Yunhuan Sui, Haiqing Lu, Xingzhong Zhang, Mengqin Shen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4594kb
Influence of the Equal Channel Angular Extrusion on the Aluminium-Fly Ash Composite (str. 83-94)

Merima Muslić, Vera Rede, Zdenka Keran, Helena Lukšić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3420kb
A Comparison of Effects of Welding Parameters in T-Joints Using Experimental Modal Analysis and Finite Element Modelling (str. 95-110)

Osman Bahadır Özden, Barış Gökçe, Abdullah Erdemir
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3531kb
Contents


Kazalo

engleski pdf 469kb

Posjeta: 885 *