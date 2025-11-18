 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu , No. 18, 2025.

  • Datum izdavanja: 12.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 11.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 1-7)

Editorial (str. 8-14)

Nikica Mihaljević
Uvodnik

Supstitucija kulturnih elemenata u sinkronizaciji i podslovljavanju filmova s engleskoga na talijanski jezik (str. 15-33)

The Substitution of Cultural Elements in Film Dubbing and Subtitling From English to Italian

Andrea Rogošić
Izvorni znanstveni članak

Izložbeni program umjetničkoga salona Galić u vrijeme poraća (1945. – 1949.) (str. 35-66)

Exhibition Program of the Galić Art Salon During the Post-War Period (1945–1949)

Dalibor Prančević
Izvorni znanstveni članak

Urbanitet kao generator krize: Andrea de Carlo i fenomenologija otoka (str. 67-75)

Urbanity as a Crisis Generator: Andrea de Carlo and the Phenomenology of Islands

Antonela Marić
Izvorni znanstveni članak

Exploring Junior High School Students’ Perceptions of Realia-Based Scaffolding During EFL Speaking Activities (str. 77-94)

Istraživanje stajališta učenika srednje škole o realijama (predmetima iz svakodnevnoga života) u podučavanju govornih vještina na engleskome jeziku

Ainominova Ayu, Sayit Abdul Karim, Gordan Matas, Suryo Sudiro
Izvorni znanstveni članak

Kristofor Kolumbo u djelima Giacoma Leopardija: spoj povijesne stvarnosti i književne interpretacije (str. 95-114)

Christopher Columbus in the Literary Works of Giacomo Leopardi: A Blend of Historical Reality and Literary Interpretation

Eliana Moscarda Mirković, Giada Fratini
Izvorni znanstveni članak

Pragmatic Functions of the Discourse Marker “And” in Croatian EFL Teacher Talk (str. 115-130)

Pragmatičke funkcije diskursne oznake and u govoru hrvatskih nastavnika engleskog kao stranog jezika

Eva Jakupčević, Gloria Vickov
Izvorni znanstveni članak

Changing Children’s Environmental Attitudes by Changing the Familiar Stories? Results of an Experiment (str. 131-149)

Promjene stavova o okolišu kod djece promjenom sadržaja poznatih priča? Rezultati jednog eksperimenta

Eni Buljubašić, Andreja Bubić, Josipa Korljan Bešlić
Prethodno priopćenje

Lose a Toe: Stephen Colbert’s MAGA Frozen Parody and Political Humor (str. 151-172)

Izgubiti nožni prst: parodija Snježnoga kraljevstva Učinimo Ameriku opet velikom Stephena Colberta i politički humor

Nihada Delibegović Džanić, Emina Berbić Kolar
Prethodno priopćenje

Cultural Currents and Sentiments: VADER Sentiment Analysis of Social Media Posts Related to the Montenegrin Coastal Region and Dalmatia (str. 173-194)

Kulturne struje i sentimenti: analiza sentimenta alatom VADER i objave na društvenim mrežama povezane s crnogorskom obalnom regijom i Dalmacijom

Igor Ivanović
Prethodno priopćenje

Tvorbeni modeli i značenjska razgraničenja u hrvatskome medicinskom nazivlju (str. 195-217)

Term Formation Models and Semantic Distinction of Terms in Croatian Medical Terminology

Anamarija Gjuran-Coha
Pregledni rad

Francisco Javier Juez Gálvez, Od Marula do Marune: hispansko-hrvatske književne veze, Split: Književni krug Split, 2025, 447 str. (str. 219-221)

Luka Marković
Recenzija, prikaz

Mladen Domazet, Crkva sv. Ivana Krstitelja na Birnju u Kaštel Lukšiću, Kaštel Lukšić, Župa Uznesenja BDM, 2025. (str. 223-226)

Josip Vrandečić
Recenzija, prikaz

Johannes Kalwoda: Parteien, Politik und Staatsgewalt in Dalmatien (1900–1918). Zur Wechselwirkung zwischen staatlicher Verwaltung und parlamentarischer Vertretung (Studien zur Geschichte der Österreichisch- Ungarischen Monarchie. Herausgegeben im Auftrag des Institute for Habsburg and Balkan Studies der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Franz Adlgasser, Band XXXVIII), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2023, 675 str., ISBN 9783700185949 (str. 227-229)

Aleksandar Jakir, Marko Trogrlić
Recenzija, prikaz

Riječki filološki dani 14 (Rijeka, 10. – 12. travnja 2025.) (str. 231-234)

Petra Božanić
Vijest

