 Skoči na glavni sadržaj

Biochemia Medica , Vol. 36 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Effect sizes for nonparametric tests (str. 5-16)

Fernanda Fiel Peres
Pregledni rad

engleski pdf 1212kb
Telomere length and oxidative stress in small-cell lung cancer: commentary on prognostic value (str. 17-18)

Seshadri Reddy Varikasuvu
Pismo uredniku

engleski pdf 58kb
Claudins proteins in brain tumors: expression patterns and therapeutic target (str. 19-31)

Adrianna Romanowicz, Marta Łukaszewicz-Zając, Barbara Mroczko
Pregledni rad

engleski pdf 212kb
The cancer ratio plus in the differential diagnosis of pleural effusions: a scoping review of current evidence (str. 32-40)

Yasmine Bendimrad, Lamia Mellah, Malak Snoussi, Jalila El Bakkouri
Pregledni rad

engleski pdf 169kb
National recommendations of the Working Group for Postanalytics of the Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine: Quality indicators of the postanalytical phase (str. 41-49)

Sonja Podolar, Jelena Vlašić Tanasković, Anja Jokić, Lorena Honović, Vladimira Rimac, Jasna Leniček Krleža
Pregledni rad

engleski pdf 154kb
Key incidents identified by the Royal College of Pathologists of Australasia Quality Assurance Programs Key Incident Monitoring and Management EQA program (str. 50-61)

Anushka Jayanetti, David Roxby, Tony Badrick
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 244kb
Serum lipoprotein(a) concentrations in presumably healthy Polish subjects in relation to age, sex, and cardiometabolic risk factors (str. 62-75)

Anna Stefańska, Katarzyna Bergmann, Łukasz Szternel, Joanna Siódmiak, Aleksandra Wolska, Blanka Dwojaczny, Magdalena Krintus, Mauro Panteghini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 327kb
The analytical impact of extracellular vesicles PSA on different commercial total PSA measurement methods (str. 76-87)

Ana Moreno, Amaia Sandúa, Roser Ferrer-Costa, Conxita Jacobs-Cacha, Nerea Varo, Javier Ancizu-Marckert, Jose Enrique Robles, Jose Luis Pérez Gracia, Estibaliz Alegre, Álvaro González
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 337kb
First trimester of pregnancy TSH laboratory specific reference intervals established by an indirect method (str. 88-94)

María Sanz-Felisi, Ariadna Arbiol-Roca, Paula Sánchez-García, Alicia Madurga
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 190kb
Maternal serum steroid hormones in vaginal delivery and caesarean section (str. 95-104)

Mirta Kadivnik, Dario Mandić, Jasenka Wagner, Kristina Kralik, Siniša Šijanović, Deni Plečko, Adrijana Muller, Gramos Begolli, Željko Debeljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 232kb
Indirect estimation of serum enzymes reference intervals in adults using the reflimR and refineR algorithms (str. 105-113)

Raziye Yıldız, Fatma Demet Arslan, Mehmet Köseoğlu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 641kb
Orthopedic trauma is associated with higher serum concentrations of glial fibrillary acidic protein and ubiquitin C-terminal hydrolase L1 in mild traumatic brain injury with negative head computed tomography (str. 114-123)

Alma Osmić-Husni, Radivoj Jadrić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 129kb
Automated Aerospray Hematology PRO staining shows good agreement for mature leukocytes but limited diagnostic reliability for immature forms: comparison with manual May-Grünwald-Giemsa staining (str. 124-134)

Ana Nikler, Matea Tomas, Andrea Saračević, Vanja Radišić Biljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 798kb
Unexpected abnormal flotation of gel separator in tube of post dialysis samples: a case report highlighting the critical role of sampling site selection (str. 135-141)

Anne Croisonnier, Vincent Bois, Guillaume Vernin, Carole Chirica, Dorra Guergour
Stručni rad

engleski pdf 569kb
Falsely decreased triglyceride concentration in a patient with acute pancreatitis due to insufficient configuration of alarm rules (str. 142-149)

Yin Liu, Qianhui Liu, Bin Feng, Wei Gan
Stručni rad

engleski pdf 511kb

Posjeta: 0 *