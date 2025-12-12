 Skoči na glavni sadržaj

Notitia -časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme , Vol. 11 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 12.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 12.12.2025.

Sadržaj

Povezanost izlaganja proizvoda s prodajnim rezultatima (str. 1-13)

The relationship between product exposure and sales results (str. 1-13)

Ružica Brečić
Pregledni rad

Menadžment online reputacije u hotelskim poduzećima (str. 14-27)

reputation management in hotel companies (str. 14-27)

Nataša Rupčić, Erik Kalčić
Prethodno priopćenje

Digitalna transformacija i Industrija 4.0 te njihov utjecaj na poslovanje malih i srednjih poduzeća
Digital transformation and Industry 4.0 and its impact on SME business (str. 28-43)

Vesna Novaković, Mirjana Milovanović, Tanja Škorić, Vedran Šupuković
Prethodno priopćenje

Bibliometrijska analiza virtualnih influencera kao trenda u digitalnom marketingu: uvidi iz WoS-a (str. 44-67)

A bibliometric analysis of virtual influencers as a trend in digital marketing: insights from WoS (str. 44-67)

Iva Gregurec, Larisa Hrustek, Magdalena Kuštelega
Pregledni rad

Poslovna analiza platforme Reddit u post-COVID gospodarstvu (str. 68-80)

Business analysis of the Reddit platform in the post-COVID economy (str. 68-80)

Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković
Pregledni rad

Glavne odrednice učinkovitog kriznog komuniciranja u zdravstvenim ustanovama (str. 81-96)

Main determinants of effective crisis communication in health institutions (str. 81-96)

Goran Pejaković, Mladen Čuturić
Pregledni rad

Raspad klasične portfeljne zaštite: Markovljeva analiza korelacije američkih dionica i obveznica (str. 97-111)

The breakdown of the classic portfolio hedge: a Markov-switching analysis of the US stock-bond correlation (str. 97-111)

Luka Šikić
Izvorni znanstveni članak

Upravljanje promjenama i otpor zaposlenika na promjene (str. 112-128)

Managing change and employee resistance to change (str. 112-128)

Maja Daraboš Longin, Klara Rajnović, Dajana Barbić
Uvodnik

Multivarijatna analiza makroekonomske heterogenosti među državama Europske unije u 2024. godini (str. 129-150)

Multivariate analysis of macroeconomic heterogeneity among European union countries in 2024 (str. 129-150)

Zlatko Čehulić, Rajka Hrbić
Pregledni rad

Otkrivanje skrivenih izazova u javnim projektima: vodstvo kroz perspektivu najvišeg menadžmenta (str. 151-166)

Unveiling hidden challenges in public projects: Leadership through the lens of top-management (str. 151-166)

Maja-Marija Nahod, Sandra Matuhina, Martina Vukasina
Pregledni rad

Vrednovanje modernih tehnologija i praksi za jačanje organizacijske spremnosti na krize (str. 167-184)

Evaluating modern technologies and practices for strengthening organizational crisis preparedness (str. 167-184)

Davor Labaš
Pregledni rad

Uloga strateškog planiranja u inovativnom financiranju prilagodbe klimatskim promjenama: studija slučaja općina u Bosni i Hercegovini (str. 185-197)

The role of strategic planning in innovative financing for adaptation regarding climate change: a case study of municipalities in Bosnia and Herzegovina (str. 185-197)

Vesna Novaković, Mirjana Milovanović, Sanel Jakupović, Vedran Šupuković
Prethodno priopćenje

