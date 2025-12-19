 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja , Vol. 61 No. 2, 2025.

Puni tekst

Povezanost karakteristika adolescenata s novim upitničkim mjerama za procjenu stavova i učestalosti uspostavljanja rizičnih online kontakata (str. 1-32)

Addressing the relationship between adolescent characteristics and their attitudes towards and frequency of exposure to risky online contact (str. 1-32)

Ivana Borić Letica, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni znanstveni članak

Language comprehension and cognitive abilities in children with cochlear implants (str. 33-46)

Ivana Šimić, Marina Olujić Tomazin, Luka Bonetti
Izvorni znanstveni članak

Impact of parenting style and religious attachment on adolescents’ mental health: a case study focusing on North Macedonian youth (str. 47-61)

Arta Xhelili, Nita Beluli Luma, Urime Demiri Shaipi, Merjem Gashi, Elisabeta Bajrami Ollogu, Kaltrina Zekolli Shaqiri
Izvorni znanstveni članak

Development of the binge-watching attitude scale: the case of Türkiye (str. 62-78)

Dilay Ermi̇ş, Yusuf Karaşi̇n, Yalçin Karagöz
Izvorni znanstveni članak

Odnos ljudi iz okoline prema osobama s invaliditetom (str. 79-101)

Relationship between people from the surrounding community and people with disabilities (str. 79-101)

Petar Šajfar, Arnella Beneš, Klara Buzov
Izvorni znanstveni članak

Parental perspectives on the quality of life of children with cochlear implants: the case of North Macedonia (str. 102-115)

Teuta Ramadani Rasimi, Sheruze Osmani Ballazhi, Arita Agai
Izvorni znanstveni članak

Reading aloud in a language with transparent orthography: characteristics of adults with dyslexia (str. 116-140)

Marija Jozipović, Mihaela Đurenec, Mirjana Lenček, Matea Zrinjski
Prethodno priopćenje

Characteristics of visual functioning in individuals with propionic acidemia: a case study (str. 141-148)

Valentina Martać, Vesna Vučinić, Branka Jablan
Prethodno priopćenje

Self-reported cognitive and emotional benefits of fractal drawing in older adults: a preliminary study (str. 149-162)

Mihaela Kežman
Prethodno priopćenje

Challenges and strategies for supporting slow learners in mathematics: a systematic review (str. 163-177)

Attin Warmi, Zaenuri Zaenuri, Isnarto Isnarto, Putriaji Hendikawati
Pregledni rad

Risk factors for teacher burnout: a systematic review (str. 178-190)

Emanuela Ham
Pregledni rad

