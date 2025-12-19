Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja , Vol. 61 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 19.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 19.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ivana Borić Letica, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Šimić, Marina Olujić Tomazin, Luka Bonetti
Izvorni znanstveni članak
Arta Xhelili, Nita Beluli Luma, Urime Demiri Shaipi, Merjem Gashi, Elisabeta Bajrami Ollogu, Kaltrina Zekolli Shaqiri
Izvorni znanstveni članak
Dilay Ermi̇ş, Yusuf Karaşi̇n, Yalçin Karagöz
Izvorni znanstveni članak
Petar Šajfar, Arnella Beneš, Klara Buzov
Izvorni znanstveni članak
Teuta Ramadani Rasimi, Sheruze Osmani Ballazhi, Arita Agai
Izvorni znanstveni članak
Marija Jozipović, Mihaela Đurenec, Mirjana Lenček, Matea Zrinjski
Prethodno priopćenje
Valentina Martać, Vesna Vučinić, Branka Jablan
Prethodno priopćenje
Mihaela Kežman
Prethodno priopćenje
Attin Warmi, Zaenuri Zaenuri, Isnarto Isnarto, Putriaji Hendikawati
Pregledni rad
Emanuela Ham
Pregledni rad
Kazalo
Ostalo
Posjeta: 0 *