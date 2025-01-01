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Organization, technology & management in construction : an international journal , Vol. 17 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.01.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 07.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Predicting stakeholder perspective of alternative dispute resolution in the construction industry using ordinary least square regression (str. 1-23)

B. Hemanth Sai Kalyan, S. Anandh, S. Sindhu Nachiar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5608kb
Developing a quality index for pavement construction and rehabilitation (str. 24-45)

Umair Imran, Muhammad Bilal Khurshid, Usama Khan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 601kb
Success Factors in Online Architectural Education: Comprehensive Analysis of Digital Learning Platforms (str. 46-66)

Gulden Gumusburun Ayalp, Yusuf Berkay Metinal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1296kb
An artificial neural network model to relate organisation characteristics and delivery methods of construction projects (str. 67-82)

Moein Pashaian, Babak Fazli Malidareh, Seyedeh Mona Tabandeh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 760kb
Factors impacting skilled construction labour shortage in Michigan (str. 83-95)

Jennifer Russell, Tehetna Hailu, Jarrah Raed, Ashur Suleiman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 214kb
Decision-support modelling tool for contractor-to-project assignment and project management (str. 96-109)

Hakob G. Avetisyan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 556kb
Government’s motives and investor’s commitment in public-private partnership procurement system adoption (str. 110-120)

Rapheal Abiodun Ojelabi, Lekan Amusan, Adeoye Olugbenga Adewolu, Oladeji Olubunmi Olanipekun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 244kb
Innovative approaches to productivity monitoring: Integrating work sampling and electronic performance monitoring (str. 121-136)

Diego Calvetti, Miguel Luiz Ribeiro Ferreira
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1818kb
Challenges in pricing preliminaries costs for contractors: An Australian case study (str. 137-153)

Timothy O’Leary, Paulo Vaz-Serra
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 428kb
The structural equation model of risk factors influencing government irrigation project (str. 154-170)

Anuchat Leeanansaksiri, Phongphan Tankasem, Wuttipong Kusonkhum
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1063kb
Blockchain technology applications and challenges in the Saudi Arabian construction industry (str. 171-203)

Mohammed Nasser Alkhurayji, Ali Ali Shash, Ahmed Mansoor Ghaithan, Khwaja Mateen Mazher
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3743kb
Evaluating industrial exoskeletons for performance and fatigue in lifting tasks (str. 204-217)

Mohamad Iyad Al-Khiami, Søren Munch Lindhard, Søren Wandahl
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1990kb
The influence of big data on decision-making in the engineering procurement construction industry in Indonesia (str. 218-238)

Denny Syahdinal, Prijono Tjiptoherijanto, Eka Pria Anas, Manerep Pasaribu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 464kb
Automated and Adaptable Construction Work Scheduling: A Roadmap (str. 239-259)

Azamat Shakharov, Thomas Beach, Yacine Rezgui
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 732kb
Influence of superplasticiser additives on the properties of high-performance concrete: a systematic review (str. 260-278)

María Yazmín Abril-Fernández, Óscar Gutiérrez-Junco, Juan José Alarcón
Pregledni rad

engleski pdf 3674kb
Estimating small modular reactor costs: A bottom-up cost model analysis (str. 279-301)

Mauro Mancini, Costanza Mariani, Matteo Mauri, Oscar Agostino Mignone, Marco Enrico Ricotti
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2717kb

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