Organization, technology & management in construction : an international journal , Vol. 17 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 01.01.2025.
- Objavljen na Hrčku: 07.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
B. Hemanth Sai Kalyan, S. Anandh, S. Sindhu Nachiar
Izvorni znanstveni članak
Umair Imran, Muhammad Bilal Khurshid, Usama Khan
Izvorni znanstveni članak
Gulden Gumusburun Ayalp, Yusuf Berkay Metinal
Izvorni znanstveni članak
Moein Pashaian, Babak Fazli Malidareh, Seyedeh Mona Tabandeh
Izvorni znanstveni članak
Jennifer Russell, Tehetna Hailu, Jarrah Raed, Ashur Suleiman
Izvorni znanstveni članak
Hakob G. Avetisyan
Izvorni znanstveni članak
Rapheal Abiodun Ojelabi, Lekan Amusan, Adeoye Olugbenga Adewolu, Oladeji Olubunmi Olanipekun
Izvorni znanstveni članak
Diego Calvetti, Miguel Luiz Ribeiro Ferreira
Izvorni znanstveni članak
Timothy O’Leary, Paulo Vaz-Serra
Izvorni znanstveni članak
Anuchat Leeanansaksiri, Phongphan Tankasem, Wuttipong Kusonkhum
Izvorni znanstveni članak
Mohammed Nasser Alkhurayji, Ali Ali Shash, Ahmed Mansoor Ghaithan, Khwaja Mateen Mazher
Izvorni znanstveni članak
Mohamad Iyad Al-Khiami, Søren Munch Lindhard, Søren Wandahl
Izvorni znanstveni članak
Denny Syahdinal, Prijono Tjiptoherijanto, Eka Pria Anas, Manerep Pasaribu
Izvorni znanstveni članak
Azamat Shakharov, Thomas Beach, Yacine Rezgui
Izvorni znanstveni članak
María Yazmín Abril-Fernández, Óscar Gutiérrez-Junco, Juan José Alarcón
Pregledni rad
Mauro Mancini, Costanza Mariani, Matteo Mauri, Oscar Agostino Mignone, Marco Enrico Ricotti
Izvorni znanstveni članak
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