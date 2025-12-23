Agriculturae Conspectus Scientificus , Vol. 90 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 23.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Tomislav Jemrić
Uvodnik
Mohammad Hossein Ghaedamini Asadabadi
Pregledni rad
Dawit Mamo Zegeye, Assen Ebrahim
Pregledni rad
Polina Kuryntseva, Kamalya Karamova, Nataliya Pronovich, Liliya Biktasheva, Natalia Danilova, Polina Galitskaya, Svetlana Selivanovskaya
Izvorni znanstveni članak
Ahmed Jasim
Izvorni znanstveni članak
Amal Labaioui, Ahmed Elbakkali
Izvorni znanstveni članak
Asghar Mousavi, Maryam Tatari
Izvorni znanstveni članak
Zahra El Kettabi, Kaoutar El Fazazi, Abdelaziz Alaoui, Abdelmajid Haddioui, Chaimae El-Rhouttais, Kamal El Fallah, Jamal Charafi
Izvorni znanstveni članak
Mehdi Jahani, Mohammadhassan Sayyari Zohan, Farid Moradinezhad, Mehdi Khayyat, Mohammad Reza Mirzaee
Izvorni znanstveni članak
Babatunde Moses Ilori, Omotomiwa Abiodun Osikomaiya, Babajide Samuel Obimakinde, Samuel Olutunde Durosaro, Mohammed Okanlawon Onagbesan, Ayotunde Olutumininu Adebambo
Izvorni znanstveni članak
Kiros Welay, Negassi Amahaa, Solomon Demeke, Legesse Kassa Debusho, Meseret Girma
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *