 Skoči na glavni sadržaj

Agriculturae Conspectus Scientificus , Vol. 90 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Editorial Note from the Outgoing Editor-in-Chief (str. 255-256)

Tomislav Jemrić
Uvodnik

engleski pdf 463kb
Integrating AI and Drone Technologies in Organic Crop Systems (str. 257-262)

Mohammad Hossein Ghaedamini Asadabadi
Pregledni rad

engleski pdf 510kb
Harnessing Data-Driven Innovations for Climate-Smart Agriculture in East Africa (str. 263-269)

Dawit Mamo Zegeye, Assen Ebrahim
Pregledni rad

engleski pdf 520kb
Granulated Biochar Derived from Chicken Manure as an Alternative Fertiliser for Cereals (str. 271-282)

Polina Kuryntseva, Kamalya Karamova, Nataliya Pronovich, Liliya Biktasheva, Natalia Danilova, Polina Galitskaya, Svetlana Selivanovskaya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1994kb
Impact of Humic Acid, Silicon and Mycorrhizal Inoculation on Soil and Potato Phosphorus Availability, Growth and Productivity (str. 283-296)

Ahmed Jasim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1986kb
Identifying Key Environmental Factors and Modelling of the Potential Distribution of Carob Tree (Ceratonia siliqua L.) in Morocco Using Maximum Entropy Principle (str. 297-307)

Amal Labaioui, Ahmed Elbakkali
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1562kb
Study on Some Morphological Characteristics of Progenies from Controlled Crosses in Almond Commercial Cultivars (Prunus dulcis Mill.) (str. 309-320)

Asghar Mousavi, Maryam Tatari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 864kb
Physicochemical Diversity and Relationships among Sweet Cherry Cultivars from the Moroccan National Fruit GenBank (str. 321-338)

Zahra El Kettabi, Kaoutar El Fazazi, Abdelaziz Alaoui, Abdelmajid Haddioui, Chaimae El-Rhouttais, Kamal El Fallah, Jamal Charafi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1188kb
Effect of Kaolin Particle Film on the Fruit Yield and Quality of Three Pomegranate Cultivars (str. 339-355)

Mehdi Jahani, Mohammadhassan Sayyari Zohan, Farid Moradinezhad, Mehdi Khayyat, Mohammad Reza Mirzaee
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1608kb
Expression of Ghrelin Gene in Chicken Using Semi-Quantitative Digital Analysis (str. 357-365)

Babatunde Moses Ilori, Omotomiwa Abiodun Osikomaiya, Babajide Samuel Obimakinde, Samuel Olutunde Durosaro, Mohammed Okanlawon Onagbesan, Ayotunde Olutumininu Adebambo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 968kb
Rectal Temperature and Blood Parameters of Sasso T44 and Koekoek Chickens Exposed to Temperature Variation with Supplementary Coriander Seed Powder (str. 367-377)

Kiros Welay, Negassi Amahaa, Solomon Demeke, Legesse Kassa Debusho, Meseret Girma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 616kb

Posjeta: 0 *