 Skoči na glavni sadržaj

Ars Adriatica , No. 15, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 4-4)


Ostalo

hrvatski pdf 24kb
Sadržaj / Contents (str. 5-6)


Ostalo

hrvatski pdf 53kb
Nekoliko novih zapažanja o korčulanskoj obitelji Signija i dataciji hrama Venere Pelagije u Potirni na Korčuli (str. 7-18)

hrvatski pdf 924kb
New Observations on the Signii Family of Korčula and the Dating of the Temple of Venus Pelagia at Potirna (str. 7-18)

Tin Turković
Izvorni znanstveni članak

Dva priloga poznavanju djela klesarskih radionica u Zadru (str. 19-30)

hrvatski pdf 1323kb
Two Contributions to the Study of Stonemasons’ Workshops in Zadar (str. 19-30)

Pavuša Vežić
Izvorni znanstveni članak

Nova identifikacija ninskih relikvijara poznatih kao škrinjice sv. Asela i sv. Marcele (str. 31-52)

hrvatski pdf 1776kb
New Identification of the Two Nin Reliquaries Known as the Caskets of St Asellus and St Marcella (str. 31-52)

Trpimir Vedriš
Izvorni znanstveni članak

Zadarski zlatar Martin Ivanov Sainović zvani Butafogo iz Kopra (Kopar? – † Zadar, između 27. veljače i 13. ožujka 1546.) (str. 53-78)

hrvatski pdf 1868kb
Zadar’s Goldsmith Martin Ivanov Sainović from Koper, Known as Butafogo (Koper? – † Zadar, between February 27 and March 13, 1546) (str. 53-78)

Đurđina Lakošeljac
Izvorni znanstveni članak

Bilješke za sakralnu topografiju Osora (str. 79-94)

hrvatski pdf 862kb
Notes on the Sacred Topography of Osor (str. 79-94)

Matko Marušić
Prethodno priopćenje

Atektonsko građeni retabli u Bakru – import srednjoeuropskih rješenja na periferiji Monarhije (str. 95-112)

hrvatski pdf 1675kb
Atectonic Retables in Bakar: Importing Central European Designs to the Monarchy’s Periphery (str. 95-112)

Martina Ožanić
Izvorni znanstveni članak

Ascesa assai sassosa: inženjer Rossini u Dalmaciji sredinom 18. stoljeća (str. 113-126)

hrvatski pdf 779kb
Ascesa assai sassosa: Engineer Rossini in Dalmatia in the Mid-Eighteenth Century (str. 113-126)

Andrej Žmegač
Prethodno priopćenje

Eugen von Ransonnet-Villez između Japana i Jadrana (str. 127-150)

hrvatski pdf 2340kb
Eugen von Ransonnet-Villez Between Japan and the Adriatic (str. 127-150)

Joško Belamarić
Prethodno priopćenje

Padiglione della Dalmazia – Izložbeni paviljon Dalmacije na sajmu u Milanu 1928. godine (str. 151-162)

hrvatski pdf 1263kb
Padiglione della Dalmazia – Exhibition Pavilion of Dalmatia at the Milan Fair in 1928 (str. 151-162)

Antonija Mlikota
Prethodno priopćenje

Usvajanje modela društveno usmjerene stambene izgradnje 70-ih godina 20. stoljeća: izazovi i lekcije iz slučaja naselja Krnjeva u Rijeci (str. 163-184)

hrvatski pdf 2438kb
Adoption of the Model of Socially Directed Housing Construction in the 1970s: Challenges and Lessons from the Krnjevo Housing Estate in Rijeka (str. 163-184)

Lidija Butković Mićin
Izvorni znanstveni članak

Mirisi i boje dalmatinskog juga u arhitekturi Zlatka Ugljena (str. 185-198)

hrvatski pdf 1329kb
Scents and Colours of the Dalmatian South in the Architecture of Zlatko Ugljen (str. 185-198)

Aida Abadžić Hodžić
Esej

Idejne granice modernosti: Gamulin, Babić, Focht i Lisinski u Izrazu 1959. (str. 201-216)

hrvatski pdf 180kb
Conceptual Boundaries of Modernity: Gamulin, Babić, Focht, and Lisinski in Izraz (1959) (str. 201-216)

Dragan Čihorić
Izvorni znanstveni članak

Zatvaranje kruga: “(Ne) vjeruj pripovjedaču. Slučaj dječjeg lječilišta u Krvavici” (str. 219-226)

hrvatski pdf 348kb
Closing the Circle: “(Don’t) Trust the Narrator. The Case of the Children’s Sanatorium in Krvavica” (str. 219-226)

Frano Petar Zovko
Recenzija, prikaz

Sa Zadrom u mislima – povodom stogodišnjice rođenja akademika Ive Petriciolija, pedesete obljetnice smrti Ksenije Radulić i desete obljetnice smrti Marijane Kovačević (str. 227-236)

hrvatski pdf 1219kb
Thinking of Zadar – On the Occasion of the 100th Birth Anniversary of Academician Ivo Petricioli, the 50th Death Anniversary of Ksenija Radulić, and the 10th Death Anniversary of Marijana Kovačević (str. 227-236)

Antonija Mlikota
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

U spomen Tomislavu Marasoviću (15. rujna 1929. – 16. listopada 2024.) (str. 237-244)

hrvatski pdf 679kb
In Memory of Tomislav Marasović (September 15, 1929 – October 16, 2024) (str. 237-244)

Zlatko Jurić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Sa sjećanjem na Miljenka Domijana (str. 245-250)

hrvatski pdf 172kb
In Memory of Miljenko Domijan (str. 245-250)

Pavuša Vežić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

S Kliom i u vječnosti – in memoriam Anti Miloševiću (str. 251-256)

hrvatski pdf 511kb
With Clio into Eternity – In memoriam Ante Milošević (str. 251-256)

Ivan Josipović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Posjeta: 0 *