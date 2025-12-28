 Skoči na glavni sadržaj

Bulletin of the International Association for Paleodontology , Vol. 19 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Tooth wear among the indigenous Dayak Kenyah of Sungai Bawang village, East Kalimantan, Indonesia: a forensic anthropological perspective (str. 86-94)

Maria Istiqomah Marini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 612kb
Analysis of the craniodental pathology of skulls from the 1st century BC – 3rd century from the monuments Shirakavan, Karmrakar (Armenia) and Bokany (Moldova) (str. 95-108)

Anahit Yurevna Khudaverdyan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1112kb
Fluorosis and caries in prehistoric populations of Papua Indonesia (str. 109-120)

Marlin Tolla
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1130kb
Sex determination using odontometric and anthropometric dimensions of 5-6-year-old children (str. 121-129)

Sivakumar Pradap
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 833kb
Radiomorphometric analysis of mandibular symphysis and ramus heights on panoramic radiographs for sex determination in Surabaya, Indonesia (str. 130-136)

Arofi Kurniawan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 765kb
Torus palatinus and torus mandibularis as supplementary indicators in forensic human identification: a systematic review (str. 137-147)

Almasyifa Herlingga Rahmasari Amin
Pregledni rad

engleski pdf 750kb
Tooth regeneration using USAG-1 gene: a review (str. 148-151)

Resham Pakhmode
Pregledni rad

engleski pdf 562kb
The use of ear morphoscopy and morphometry in sex determination: a case report (str. 152-156)

Indhra Cahyanita
Kratko priopćenje

engleski pdf 709kb

