Bulletin of the International Association for Paleodontology , Vol. 19 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 28.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 28.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Maria Istiqomah Marini
Izvorni znanstveni članak
Anahit Yurevna Khudaverdyan
Izvorni znanstveni članak
Marlin Tolla
Izvorni znanstveni članak
Sivakumar Pradap
Izvorni znanstveni članak
Arofi Kurniawan
Izvorni znanstveni članak
Almasyifa Herlingga Rahmasari Amin
Pregledni rad
Resham Pakhmode
Pregledni rad
Indhra Cahyanita
Kratko priopćenje
Posjeta: 0 *