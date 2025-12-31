 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatski časopis za javno zdravstvo , Vol. 20 No. 62, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Prevalencija endometrioze u četiri hrvatske regije, procijenjena temeljem podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava u Hrvatskoj
hrvatski pdf 389kb
Prevalence of endometriosis in four regions of Croatia based on data from the Central Health Information System

Irena Barišić, Željka Draušnik, Sandra Mihel, Danijela Fuštin
Izvorni znanstveni članak

Usporedba 4. i 7. ciklusa Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke prema klasifikaciji BI-RADS i dobi ispitanica

Ivana Vlaović, Karlo Petošić, Anđela Barišić, Krešimir Karlović, Ante Cvitković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 350kb
Usporedba 4. i 7. ciklusa Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke prema klasifikaciji BI-RADS i mjestu stanovanja ispitanica

Ivana Vlaović, Karlo Petošić, Anđela Barišić, Krešimir Karlović, Ante Cvitković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 605kb
Mentalno zdravlje u zajednici: reorijentacija skrbi prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Luka Štimac, Luka Šimetin, Filip Šimetin, Danijela Štimac Grbić
Stručni rad

hrvatski pdf 213kb
Utjecaj dezinformacija na prihvaćanje cijepljenja i uloga zdravstvenih djelatnika u njihovom suzbijanju
hrvatski pdf 275kb
The Impact of Misinformation on Vaccine Acceptance and the Role of Healthcare Professionals in Countering It

Valentina Ješić, Antonija Šipuš, Marko Anić
Pregledni rad

Posjeta: 0 *