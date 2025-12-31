 Skoči na glavni sadržaj

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku , Vol. 14 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

COMPARATIVE STUDY OF PHYSICAL PROPERTIES OF SOME COMMERCIAL CHOCOLATES IN THE CROATIAN MARKET (str. 60-67)

Đurđica Ačkar, Patrik El Habbab, Antun Jozinović, Daniela Paulik, Jurislav Babić, Drago Šubarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 634kb
INTEGRATED THERAPY WITH GLP-1 RECEPTOR AGONISTS AND NUTRITIONAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF OBESITY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES (str. 68-74)

Mirsad Šljivić, Midhat Jašić, Mugdim Bajrić, Jusuf Hodžić, Dženad Jusić, Drago Šubarić, Aleksandar Aleksovski, Anja Divković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 258kb
THE ROLE OF CITICOLINE IN OCULAR NEURODEGENERATIVE DISEASES (str. 75-80)

Melita Adilović-Čabrić, Nejra Hodžić
Pregledni rad

engleski pdf 238kb
THE EFFECT OF VITAMIN B₁₂ DEFICIENCY ON NEUROLOGICAL AND COGNITIVE HEALTH OF THE ELDERLY: A REVIEW (str. 81-88)

Mateja Ibrišimbegović, Ines Banjari, Ljubica Vazdar
Pregledni rad

engleski pdf 386kb
CURRENT STATUS AND THE NEED TO IMPROVE THE STANDARDIZATION OF ESSENTIAL OILS INTENDED FOR THE PRODUCTION OF FOOD SUPPLEMENTS (str. 89-95)

Midhat Jašić, Aleksandar Aleksovski, Hurija Džudžević-Čančar, Esmeralda Dautović, Anja Divković
Pregledni rad

engleski pdf 228kb
ANALIZA NUTRITIVNIH RIZIKA KOD OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE (str. 96-102)

hrvatski pdf 282kb
ANALYSIS OF NUTRITIONAL RISKS IN MULITPLE SCLEROSIS PATIENTS (str. 96-102)

Sara Ćuk, Lorena Šmic, Ines Banjari, Svetlana Tomić, Tea Mirošević Zubonja
Stručni rad

engleski pdf 282kb

