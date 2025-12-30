 Skoči na glavni sadržaj

Advances in Civil and Architectural Engineering , Vol. 16 No. 31, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Development of environmentally friendly fibre reinforced concrete using agricultural byproduct as a cement substitute to reduce the ecological footprint of cement (str. 1-13)

Elaiyawar Maheswari, Sundaresan Suresh Babu, Pitchaipillai Neelamegam, Rajendran Karthick
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4408kb
Physical and numerical modelling of a geotextile influence on embankment stability (str. 14-30)

Željko Šreng, Krunoslav Minažek, Marin Grubišić, Marina Jelović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5778kb
Comparison of the New Drought Index with various well-known drought indices (str. 31-43)

Lidija Tadić, Tamara Brleković, Marija Antolović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4918kb
Strength improvement of M20 concrete using acid treated recycled coarse aggregate with fly ash (str. 44-66)

Gopinath Balasubramani, Meyyappan Palaniappan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4707kb
Evaluation of noise control in industrial buildings through simulations (str. 67-82)

Okan Şimşek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4882kb
Assessment of building envelope thermal insulation and indoor air temperature (str. 83-110)

Azzam Alosaimi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5993kb
Effectiveness of geopolymer-treated soil plasticity characteristics: A road pavement material (str. 111-129)

Sagar Dattatray Turkane, Sandeep Kumar Chouksey, Sachin Madhav Gunjal, Anurag Sharma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5360kb
Effect of varying soil conditions on soil-structure interaction in berthing structures: A case study using modelling approach (str. 130-145)

Namratha Sasikumar, Ilamainathan Natarajan, Joanna Philip Saratha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4894kb
Comparative study on predicting the compressive strength of oven-cured fly ash and slag-based geopolymer concrete using soft computing techniques (str. 146-164)

Pramod Kumar, Sanjay Sharma, Bheem Pratap
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4707kb
Enhancing sandy soils of varying densities via microbially induced calcite precipitation (str. 165-179)

Kağan Eryürük, Yavuz Yenginar, İlyas Özkan, Hatice Türk Dağı
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5541kb
An approach towards achieving net-zero-carbon concrete (str. 180-200)

Abdelrahman El Bialy, Aly Farouk, Fady Khalaf, George Saad, Mira Zaki, Yahia Khaled, Donia Eldwib, Tamer Breakah, Mohamed Abou-Zeid
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4567kb
Post-fire strengths and morphological properties of high-strength concrete reinforced with kenaf fibres (str. 201-219)

Oluwatobi Aluko, Mariyana Abd Kadir, Paul Awoyera, Naraindas Bheel, Jamaludin Yatim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5748kb
Implementation of a substructure method to analyse soil-structure interaction at an existing 10-storey reinforced concrete building (str. 220-234)

Besar Abdiu, Julijana Bojadjieva, Aleksandra Bogdanovic, Antonio Shoklarovski, Kemal Edip, Vlatko Sheshov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4894kb
Nonlinear analysis of an RC frame structure considering the effects of embedment on soil–structure interaction (str. 235-251)

Nikola Petrov, Julijana Bojadjieva, Jordan Bojadjiev
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4416kb
Synergistic effects of banana fibre and banana leaf ash on the strength and durability of eco-friendly concrete (str. 252-265)

Sivakumar Sankaralingam, Srividhya Sundaresan, Prakash Ramaiah, Maheswari Elaiyalwar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4517kb
Field-based assessment and multilinear modelling of infiltration dynamics across heterogeneous zones (str. 266-282)

Sunith John David, Abdu Rahiman, Subha Vishnudas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4622kb
A capacity-based design process for earthquake-resistant steel frames (str. 283-299)

Trong Kien Nguyen, Ngoc Long Tran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4670kb
Development and performance evaluation of heat-resistant concrete under varying temperature conditions (str. 300-319)

Tejas Joshi, Urmil Dave, Sonal Thakkar, Abhishek Chanda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4670kb

Posjeta: 0 *