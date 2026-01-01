 Skoči na glavni sadržaj

Brodogradnja : An International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering for Research and Development , Vol. 77 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 08.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Marine engine cylinder exhaust temperature prediction based on PSO-optimized CNN-LSTM-attention network (str. 1-23)

Yang Cao, Jundong Zhang, Ao Ma, Hongbo Xu, Jiale Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1548kb
Hydrodynamic interactions in midwater trawl nets: combined effects of flow velocity and door spreading through numerical and experimental approaches (str. 1-17)

Zhao Cheng, Xiaobin Li, Yonghe Xie, Panpan Jia, Li Guoqiang, Wang Wei
Uvodnik

engleski pdf 1112kb
Improving anchorage occupancy forecasting with stacked ensemble learning (str. 1-27)

Dae-han Lee, Joo-sung Kim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1969kb
Performance enhancement of Savonius hydrokinetic turbines: the role of twisted blade profiles (str. 1-24)

Doğa Derman Çiçek, Elif Oğuz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2104kb
Numerical investigation of the hydrodynamic characteristics and interactions of an unmanned surface vehicle chasing a mother ship during recovery (str. 1-16)

Gong Xiang, Kunpeng Rao, Haotian Wang, Xianbo Xiang, Mingjiu Zuo, Shan Wang, Carlos Guedes Soares
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1403kb
Determination of the safety exclusion zone for battery-powered ship with consideration of fire accident (str. 1-24)

Wenfen Zhang, Yunling Zhang, Bing Wu, Yang Yu, Yupeng Yuan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1636kb
Numerical and experimental study of the seakeeping performance for a novel fish farming vessel considering nets (str. 1-35)

Jintao Zhang, Ziqi Liu, Wei Huang, Binbin Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4132kb
A data-driven framework for attainable ship speed uncertainty under stochastic weather conditions (str. 1-40)

Marijana Marjanović, Marko Valčić, Jasna Prpić-Oršić, Mate Barić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3856kb

Posjeta: 0 *