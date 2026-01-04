 Skoči na glavni sadržaj

Brodogradnja : An International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering for Research and Development , Vol. 77 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.01.2026.

Sadržaj

Design of an adaptive PI speed controller for FOC-driven underwater thrusters (str. 1-19)

Kaicheng Shen, Caoyang Yu, Jinrong Zheng, He Zhang, Xianbo Xiang, Lian Lian
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4214kb
A PointPillars-based 3D point cloud object detector of USVs for small target detection in dynamic aquatic environments (str. 1-17)

Xue Fan, Shaolong Yang, Xianbo Xiang, Shuo Sun, Shimhanda Daniel Hashali
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1221kb
A negotiation method for cooperative collision avoidance between ships in mixed navigation scenarios: model construction, strategy driving, and unilateral learning (str. 1-30)

Xiaohui Wang, Yingjun Zhang, Shaobo Wang, Zhiyuan Jiang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1658kb
Development of collision-case-based testing scenarios for validating autonomous ship collision-avoidance algorithms (str. 1-47)

Jae-Yong Lee, Ho Namgung, Joo-Sung Kim
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5776kb
Research on deep learning-based network intrusion detection methods for smart ships (str. 1-31)

Ziming Lu, Hong Zeng, Zhilong Zheng, Caowei Li, Xiao Dong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2719kb
Robust trajectory tracking of surface vessels in ice floe sea state via discrete integral sliding-mode control and Gaussian process regression (str. 1-26)

Qiaosheng Zhao, Chao Peng, Chaoxu Mu, Shaocheng Li, Dejun Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7433kb
Modelling maritime GHG emission measures impact assessment: A case study for container shipping by system dynamics (str. 1-31)

Selen Uygur, Pelin Bolat, Gizem Kayışoğlu, Emre Düzenli, Fırat Bolat, Ozcan Arslan, Ruan Wei, Feng Zhou, Ying Ming Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1141kb
Numerical study on the influence of localized damage effect of explosives on steel plate structure damage under underwater contact explosions (str. 1-16)

Guangliang Li, Dongyan Shi, Lifu Wang, Kun Zhao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1368kb

