Veterinar , Vol. 63 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 20.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Novi pristup prevenciji i liječenju zaostale posteljice u krava (str. 5-10)

hrvatski pdf 3442kb
A New Approach to the Prevention and Treatment of Retained Placenta in Cows (str. 5-10)

Tin Ivanković, Ivan Folnožić, Silvijo Vince
Pregledni rad

engleski pdf 3442kb
Neurorespiratorne bolesti zmija (str. 11-21)

hrvatski pdf 7484kb
Neurorespiratory Diseases in Snakes (str. 11-21)

Lana Vidulin, Maja Lukač
Pregledni rad

engleski pdf 7484kb
Tumori srca kod pasa: retrospektivno istraživanje 41 slučaja (2018. – 2023.) (str. 22-27)

hrvatski pdf 315kb
Heart Tumors in Dogs: A Retrospective Study of 41 Cases (2018–2023) (str. 22-27)

Irma Turšić, Marin Torti
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 315kb
Pregled patologije posteljica pobačene ždrebadi u pobačajima nezarazne etiologije (str. 28-33)

hrvatski pdf 632kb
Overview of the Placental Pathology of Equine FetusesAborted due toNon-Infectious Causes (str. 28-33)

David Detelj, Dunja Vlahović, Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann, Lidija Medven Zagradišnik, Ivana Mihoković Buhin, Branka Artuković, Andrea Gudan Kurilj, Marko Hohšteter, Iva Ciprić, Doroteja Huber
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 632kb
Dijagnostički i terapijski pristup nekardiogenim abdominalnim izljevima u pasa: retrospektivna studija (str. 34-40)

hrvatski pdf 844kb
Diagnostic and Therapeutic Approaches to Non-Cardiogenic Abdominal Effusions in Dogs: A Retrospective Study (str. 34-40)

Hana Musil, Valentina Plichta, Martina Crnogaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 844kb
Istražne radnje i obrada bioloških tragova kod napada psa (str. 41-44)

hrvatski pdf 318kb
Investigation Techniques and Evaluation of Biological Traces in a Dog Attack (str. 41-44)

Lucija Crnić, Krešimir Severin
Stručni rad

engleski pdf 318kb

