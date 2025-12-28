Gyrus , Vol. 11 No. 1-2, 2025.
- Datum izdavanja: 28.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 19.01.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ana Alfirević
Ostalo
Petra Bašić
Ostalo
Paula Đozić
Ostalo
Sara Kalanj
Ostalo
Matea Marović
Ostalo
Lana Paulić
Ostalo
Klara Pintarić
Ostalo
Klara Pintarić
Ostalo
Klara Uhrl
Ostalo
Anđela Dujmović
Pregledni rad
Iva Ignjačić
Pregledni rad
Lucia Pavić
Pregledni rad
Gabriela Škaro
Pregledni rad
Lukas Librić
Pregledni rad
Petra Ugljarević
Pregledni rad
Jelena Jakšić
Pregledni rad
Vanja Klarin, Marko Krkelc
Pregledni rad
Korina Tumir
Pregledni rad
Anđela Gavrić
Pregledni rad
Posjeta: 0 *