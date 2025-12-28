 Skoči na glavni sadržaj

Gyrus , Vol. 11 No. 1-2, 2025.

  Datum izdavanja: 28.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 19.01.2026.

Sadržaj

Emotional word processing (str. 11-11)

Ana Alfirević
Ostalo

engleski pdf 179kb
Navigating pregnancy with epilepsy (str. 12-12)

Petra Bašić
Ostalo

engleski pdf 192kb
Analgesic effect of dance movement therapy (str. 13-13)

Paula Đozić
Ostalo

engleski pdf 175kb
Decoding the genetic architecture of epilepsy using GWAS (str. 14-15)

Sara Kalanj
Ostalo

engleski pdf 269kb
Seizure forecasting using machine learning models trained by seizure diaries (str. 16-16)

Matea Marović
Ostalo

engleski pdf 165kb
Hormonal contraceptives and emotions (str. 17-17)

Lana Paulić
Ostalo

engleski pdf 171kb
Early predictors of remission in children and adolescents with new-onset epilepsy (str. 18-18)

Klara Pintarić
Ostalo

engleski pdf 172kb
Non-pharmacological treatment of epilepsy (str. 19-19)

Klara Pintarić
Ostalo

engleski pdf 190kb
The effects of physical exercise on epilepsy (str. 20-20)

Klara Uhrl
Ostalo

engleski pdf 171kb
Microbiota gut-brain axis in epilepsy (str. 24-27)

Anđela Dujmović
Pregledni rad

engleski pdf 236kb
Brief overview of mental health and benefits of third wave cognitive-behavioral therapies in adults with epilepsy (str. 28-32)

Iva Ignjačić
Pregledni rad

engleski pdf 219kb
Psychological challenges of patients with epilepsy (str. 33-37)

Lucia Pavić
Pregledni rad

engleski pdf 223kb
Cognitive impairement in epilepsy (str. 38-41)

Gabriela Škaro
Pregledni rad

engleski pdf 199kb
Migraines: unraveling the mystery (str. 42-48)

Lukas Librić
Pregledni rad

engleski pdf 389kb
Neurological complications after cardiac surgery (str. 49-52)

Petra Ugljarević
Pregledni rad

engleski pdf 200kb
Parkinson's disease and circadian rhythm disruption (str. 53-61)

Jelena Jakšić
Pregledni rad

engleski pdf 892kb
Neuroplasticity and brain neoplasms (str. 62-65)

Vanja Klarin, Marko Krkelc
Pregledni rad

engleski pdf 370kb
Emergence of artificial intelligence in neurosurgery (str. 66-70)

Korina Tumir
Pregledni rad

engleski pdf 485kb
Emotional processing in schizophrenia (str. 71-74)

Anđela Gavrić
Pregledni rad

engleski pdf 205kb

