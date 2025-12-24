European Journal of Health Studies , Vol. 1 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 24.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 21.01.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ksenija Baždarić
Uvodnik
Sandra Majnarić, Kata Ivanišević
Izvorni znanstveni članak
Ana Cuculić, Bojan Miletić, Lejla Jelovica
Izvorni znanstveni članak
Štefanija Opalin, Frane Grubišić, Ksenija Baždarić
Izvorni znanstveni članak
Vedrana Zaharija, Mirela Vučković
Izvorni znanstveni članak
Erin Sremec, Vesna Hodić
Izvorni znanstveni članak
Anja Pustaić, Silvije Segulja, Anja Šegulja Perić, Barbara Kvenic, Magda Martedić Šimac, Renata Volkmer Starešina
Izvorni znanstveni članak
Rozmari Tusić, Sandra Bošković
Izvorni znanstveni članak
Rozmari Tusić, Larisa Miletić, Sandra Bošković
Pregledni rad
Barbara Fistonić, Petra Štimac
Stručni rad
Veronika Bistrović, Vesna Hodić
Stručni rad
Ivana Sović, Ksenija Baždarić
Ostalo
Silvije Šegulja, Tajana Tomak
Ostalo
Posjeta: 0 *