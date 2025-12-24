 Skoči na glavni sadržaj

European Journal of Health Studies , Vol. 1 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 21.01.2026.

Uvodnik (str. 3-3)

Ksenija Baždarić
Uvodnik

hrvatski pdf 1401kb
Izvanbolnički srčani zastoj u ruralnoj sredini: analizaReanimacijskih ishoda u Delnicama (str. 4-9)

hrvatski pdf 227kb
Out-of-hospital cardiac arrest in a rural setting: analysis of resuscitation outcomes in Delnice (str. 4-9)

Sandra Majnarić, Kata Ivanišević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9kb
Epidemiološki prikaz moždanog udara u ruralnoj Hrvatskoj: iskustva iz Ogulina (str. 10-16)

hrvatski pdf 217kb
An epidemiological perspective on stroke in rural croatia: insights from Ogulin (str. 10-16)

Ana Cuculić, Bojan Miletić, Lejla Jelovica
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 217kb
Kvaliteta života onkoloških bolesnika i bolesnika s mišićno-koštanim bolestima prije i nakon fizioterapijske rehabilitacije (str. 17-26)

hrvatski pdf 324kb
Quality of life of oncology patients and patients with musculoskeletal diseases before and after physiotherapy rehabilitation (str. 17-26)

Štefanija Opalin, Frane Grubišić, Ksenija Baždarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9kb
Razlika u motoričkim sposobnostima i intenzitetu bola Kod pacijenata nakon ugradnje umjetnog zgloba kuka trima različitim operacijskim pristupima (str. 27-33)

hrvatski pdf 217kb
Differences in motor abilities and pain intensity in patients after total hip replacement using threedifferent surgical approaches (str. 27-33)

Vedrana Zaharija, Mirela Vučković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9kb
Izazovi fizioterapije u twirlingu (str. 34-39)

hrvatski pdf 246kb
Challenges of physiotherapy in twirling (str. 34-39)

Erin Sremec, Vesna Hodić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9kb
Uloga vježbi disanja u rehabilitaciji djece s kroničnim alergijskim respiratornim bolestima (str. 40-45)

hrvatski pdf 265kb
The Role of Breathing Exercises in the Rehabilitation of Children with Chronic Allergic Respiratory Diseases (str. 40-45)

Anja Pustaić, Silvije Segulja, Anja Šegulja Perić, Barbara Kvenic, Magda Martedić Šimac, Renata Volkmer Starešina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9kb
Značaj otpusnog pisma zdravstvene njege u planiranju patronažne zdravstvene skrbi (str. 46-50)

hrvatski pdf 224kb
Importance of the nursing discharge letter in planning community nursing care (str. 46-50)

Rozmari Tusić, Sandra Bošković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9kb
Utjecaj medicinskih sestara na povećanje zdravstvene pismenosti (str. 51-55)

hrvatski pdf 201kb
The influence of nurses on increasing health literacy (str. 51-55)

Rozmari Tusić, Larisa Miletić, Sandra Bošković
Pregledni rad

engleski pdf 9kb
Iskustva i  izazovi  u radu s učenicima s teškoćama: 25 godina posebnog razrednog odjela u Osnovnoj školi Fran Franković u Rijeci (str. 56-61)

hrvatski pdf 196kb
Experiences and challenges in educating students with disabilities: twenty-five years of a special education class at “Fran Franković” primary school in Rijeka (str. 56-61)

Barbara Fistonić, Petra Štimac
Stručni rad

engleski pdf 9kb
Prevalencija spuštenih stopala kod djece u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Svetom Jurju na Bregu u Međimurskoj županiji (str. 62-68)

hrvatski pdf 281kb
Prevalence of flat feet among children at Ivan GoranKovačić primary school in Sveti Juraj na Bregu, Međimurjecounty (str. 62-68)

Veronika Bistrović, Vesna Hodić
Stručni rad

engleski pdf 9kb
Znanstveni skupovi održani u 2025. godini na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci (str. 69-71)

hrvatski pdf 159kb
Scientific Meetings Held in 2025 at the Faculty of Health Studies, University of Rijeka (str. 69-71)

Ivana Sović, Ksenija Baždarić
Ostalo

engleski pdf 9kb
Učenje, poučavanje i uvježbavanje: Poučavanje engleskog jezika u zdravstvu – 24. listopada 2025.Sveučilište u Kopru, Slovenija (str. 72-72)

Learning Teaching Training: Teaching English for Healthcare 20–24 October 2025 University of Primorska, Koper, Slovenia (str. 72-72)

Silvije Šegulja, Tajana Tomak
Ostalo

engleski pdf 135kb

