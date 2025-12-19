Magistra Iadertina , Vol. 20 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 19.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 05.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Koraljka Bakota, Katarina Pavičić Dokoza, Marija Žagmešter Kemfelja
Ostalo
Inja Tadić, Ana Bonetti, Marina Olujić Tomazin
Ostalo
Mira Zovko, Vatroslav Zovko
Ostalo
Višnja Vekić-Kljaić, Vesnica Mlinarević, Janja Lučić
Ostalo
Katica Balenović
Ostalo
Miha Cojhter, Marta Licardo
Ostalo
Matilda Karamatić Brčić, Marijana Miočić, Tena Velki
Ostalo
Davor Vukelić
Ostalo
Shrikant Singh
Ostalo
Posjeta: 0 *