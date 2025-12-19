 Skoči na glavni sadržaj

Magistra Iadertina , Vol. 20 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 19.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Mišljenje učitelja razredna nastave o modalitetima učenja učenika prvih razreda s posebnim osvrtom na značaj slušne pažnje (str. 9-30)

Opinions of Primary School Teachers on Learning Modalities of First-Grade Students with Special Emphasis on the Importance of Auditory Attention (str. 9-30)

Koraljka Bakota, Katarina Pavičić Dokoza, Marija Žagmešter Kemfelja
Ostalo

Povezanost simptoma vokalnog zamora kod učitelja i nastavnika s izvorima nastavničkog stresa (str. 31-50)

The Relationship Between Vocal Fatigue Symptoms in Teachers and Sources of Teacher Stress (str. 31-50)

Inja Tadić, Ana Bonetti, Marina Olujić Tomazin
Ostalo

UN-ovo obrazovanje za održivi razvoj u akciji (str. 51-66)

hrvatski pdf 640kb
UN Education for Sustainable Development in Action (str. 51-66)

Mira Zovko, Vatroslav Zovko
Ostalo

engleski pdf 640kb
Odgojne i obiteljske vrijednosti u bajci „Šuma Striborova“– doprinos razvoju morala i altruizma učenika (str. 67-86)

hrvatski pdf 895kb
Educational and Family Values in the Fairy Tale “Stribor’s Forest”– Promoting Altruism and Moral Development in Students (str. 67-86)

Višnja Vekić-Kljaić, Vesnica Mlinarević, Janja Lučić
Ostalo

engleski pdf 895kb
Pogreške studenata u pisanju eseja na engleskom kao stranom jeziku (str. 87-102)

hrvatski pdf 1214kb
An Error Analysis of University Students’ L2 English Essay Writing (str. 87-102)

Katica Balenović
Ostalo

engleski pdf 1214kb
Sustavna analiza istraživanja o samoreguliranom učenju uz pomoć primjene digitalne tehnologije u osnovnoškolskom obrazovanju (str. 103-132)

hrvatski pdf 856kb
Systematic Analysis of Research Studies on Students’ Self-management Supported by Use of Digital Technology in Primary Education (str. 103-132)

Miha Cojhter, Marta Licardo
Ostalo

engleski pdf 856kb
Kontekstualni čimbenici kao odrednice kvalitetne provedbe obrazovne inkluzije kroz prizmu obitelji i redovnog školskog sustava (str. 133-152)

hrvatski pdf 578kb
Contextual Factors as a Parameter of the Quality Implementation of Educational Inclusion – the Prism of the Family Context and Regular School System (str. 133-152)

Matilda Karamatić Brčić, Marijana Miočić, Tena Velki
Ostalo

engleski pdf 578kb
Nomenklatura konstrukta ADHD u kontekstu hrvatskog govornog područja (str. 153-178)

hrvatski pdf 670kb
Nomenclature of the ADHD Construct in the Context of the Croatian Speaking Area (str. 153-178)

Davor Vukelić
Ostalo

engleski pdf 670kb
Primjena učinkovitog vodstva i upravljanja u svrhu povećanja zadovoljstva u nastavničkom zanimanju (str. 179-198)

hrvatski pdf 3008kb
Enhancing Job Satisfaction in Teaching Through Effective Leadership and Management (str. 179-198)

Shrikant Singh
Ostalo

engleski pdf 3008kb

Posjeta: 0 *